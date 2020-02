Federación Himilce lamenta que los presupuestos de Linares no incluyan el vial del Periquito Melchor

Asociaciones de vecinos echan en falta las obras de canalización del arroyo Periquito Melchor en los presupuestos municipales de Linares. La Federación de Vecinos Himilce ha acogido una reunión con representantes del equipo de gobierno para ser informados sobre el proyecto de las cuentas de 2020. La concejala de Hacienda, Noelia Justicia, se centró especialmente en el capítulo de inversiones y bienestar social. En cuanto al primero, una parte importante de los proyectos se financiarán con los fondos EDUSI. En este punto, asegura el presidente del colectivo, Juan José Reca, que se quedaron esperando partida para finalizar la canalización del arroyo, así como el nuevo vial y recuperación de la zona degradada, tal y como estaba previsto en la anterior legislatura. Si bien es cierto que el equipo de gobierno actual ya anunció cambios y que serían priorizados otros proyectos, los vecinos confiaban en que el proyecto no quedara paralizado. “Nos dijeron que hay un permiso que no ha llegado y el que hay de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es negativo. Ante eso nos tenemos que aguantar, pero nos resulta chocante que el arroyo se hace en cuatro partes y en las otras no ha habido problemas y ahora sí tenemos uno que nos dura un año y medio. Nos costó trabajo digerirlo”. Por ello, solicitarán una reunión específica para tratar cómo se repartirán los fondos europeos y conocer qué intención hay sobre la continuación del vial del Periquito Melchor por parte del actual gobierno.

Lamentan que se destine dinero, por ejemplo, a la pista de atletismo sin dimensiones homologadas y no al proyecto del vial que tiene como objetivo unir dos zonas de Linares separadas por el arroyo, y del que queda un tramo por completar. “Nosotros hemos hablado con clubes de atletismo y nos dicen que la pista no cumple con las necesidades deportivas. El gastar 500.000 en la pista es casi tirar el dinero”.

También confían en que se terminen las obras en barrios, con cargo al anterior EDUSI, “por ejemplo, en Avenida de Andalucía y Casco antiguo que no se ha hecho nada, esperamos que haya dinero del año anterior y si se va a hacer con el presupuesto nuevo, que se contemple”. De otro lado, ven bien las partidas para mantenimiento, parques y jardines. Y, de otro lado, Himilce también valora positivamente el incremento en bienestar social.