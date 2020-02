Montero rechaza las quejas de Murcia y otras comunidades y da por zanjado el IVA autonómico de 2017

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que "no hay ninguna novedad" sobre la devolución a las comunidades autónomas de los 2.500 millones de euros del IVA autonómico de 2017, al darlo por zanjado porque el tema "se tenía que haber resuelto en el año 2019", al tiempo que ha rechazado pronunciarse sobre los anuncios de denuncias por varias regiones, incluidas algunas del PSOE como Castilla-La Mancha y Aragón.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha reiterado que la posición del Gobierno sobre el IVA autonómico de 2017 sigue siendo "la misma", al dar por zanjado un problema que "provocó el exministro Montoro en 2017, que no comunicó nada respecto al cambio del sistema de información del IVA que perjudicó la recaudación de ese año".

Montero ha dicho que es "evidente" que en términos de Contabilidad Nacional los ajustes se produjeron en el ejercicio 2017, por lo que el Gobierno actual "no se ha beneficiado nunca de ningún tipo de ajuste". "En todo caso, si lo hizo alguien fue Montoro", ha espetado.

Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo socialista intentó corregir esta situación a través de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, sin embargo no vio la luz al no obtener el respaldo en el Congreso, y posteriormente no se pudo promover ningún tipo de iniciativa legal al Estar el Gobierno en funciones.

"Ya estamos en 2020 y como he explicado en otras ocasiones el tema se tenía que haber resuelto en el año 2019. No hay ninguna novedad al respecto", ha zanjado.

Regiones como Murcia protestan

Respecto a los anuncios de denuncias realizados por varias regiones, la mayoría del PP y también del PSOE, como Castilla-La Mancha y Aragón, Montero ha preferido no realizar ninguna valoración. "Si consideran que eso es lo que tienen que hacer, no tengo nada que decir", ha apuntado.

Este mismo martes el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, región presidida por el socialista Emilio García-Page, ha autorizado a su gabinete jurídico a que adopte las medidas administrativas y las acciones judiciales que procedan para reclamar al Estado el importe que adeuda a la región por la liquidación del IVA del ejercicio 2017. Aragón tampoco descarta acudir a los tribunales.

El resto de comunidades socialistas apuestan más por la negociación que por un recurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque los ejecutivos de Baleares y de Asturias no descartan "ninguna vía".

A su vez, las comunidades del PP van a seguir los pasos de Madrid, que recurrió el año pasado en la Audiencia Nacional para cobrar 377 millones del IVA de 2017. El recurso fue admitido a trámite y sigue su curso. Galicia, Andalucía y Murcia han acordado ya también llevar a los tribunales sus exigencias. Castilla y León de momento estudia el asunto.

Desde el Gobierno en cambio dan por zanjado el asunto. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, dijo ayer que no ve "factible" que el Ministerio de Hacienda pueda devolver los 2.500 millones de euros del IVA autonómico de 2017 a las comunidades autónomas.

"Hubo una oportunidad en 2019 y no se hizo. No se si será posible buscar vías, lo intentaremos, pero creo que va a ser complicado", aseguró ayer Darias.

Cambio normativo de 2017

El asunto del IVA autonómico se remite al año 2017, cuando el por entonces ministro de Hacienda del Gobierno del PP, Cristóbal Montoro, llevó a cabo un cambio normativo con el que se obligó a informar del IVA a las grandes empresas en tiempo casi real y permitió que el tributo se pagara el día 30 de cada mes en vez del 20 como se venía haciendo.

El cambio normativo provocó que la recaudación del IVA que se ingresaba en diciembre de 2017 se trasladara en términos de caja a enero del año siguiente, 2018.

De esta forma, la liquidación del ejercicio 2017, que se realizó a los dos años, en 2019, fue solo de once meses, faltando por tanto el abono de una mensualidad.