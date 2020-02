O Bergantiños feminino pelexará polo ascenso ata o final de tempada

A falta de 15 minutos para o pitido final do encontro desta pasada fin de semana, o Bergantiños era líder do Grupo 3 da Segunda Autonómica. Pero o empate definitivo entre as carballesas e o Pastoriza fai que as de Gueli sigan na cuarta praza, empatadas a puntos coas tres primeiras, aínda que cun partido máis que dous deses equipos.

Para saber se esta oportunidade perdida afectara ao vestiario, falamos con Gueli, que nos desvela a súa preocupación por algo que si pode afectar e moito as súas posibilidades de ascenso: o parón de tres semanas que teñen agora por diferentes circunstancias.