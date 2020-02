Los adolescentes y su precocidad

"Tengo cuatro hijos, dos de ellos pequeños, dos de ellos adolescentes… Cuando llegue a casa sé que dos me van a abrazar y dos no, cuando haga alguna gracia dos se reirán y otros dos no… Adivinen quién es quién", decía entre risas Capdevila, que en paz descanse. Un periodista con desparpajo cuyas charlas sacaban innumerables risas hablando sobre una realidad evidente, que en este monólogo concreto tenía que ver con la adolescencia.

"No me preocupo por ellos, cuando les pregunto que a dónde van me dicen que a ningún lado y cuando digo que con quién me dicen que con nadie… ¿No es perfecto? Cuando tienen ocho años se te hace difícil creer que se van a ir de casa, cuando tienen dieciocho casi lo estás deseando", bromeaba Capdevila. Sí, habla de la adolescencia y de los adolescentes. Una etapa tan necesaria como peculiar que se atraviesa, y de la que hoy ha versado nuestro espacio educativo quincenal Escuela de Padres, junto a las psicólogas Pilar Fernández y Pilar Vicario.

Una charla deliciosa y amena en la que ponemos en relación las edades con los comportamientos, la precocidad de los adolescentes en temas como el sexo o el alcohol, y el cambio generacional. Antiguamente tener 14 ó 15 años significaba una edad para salir del nido, para comenzar a trabajar. Esa idea hoy en día se ve inviable. Los jóvenes buscan otras cosas. Y es de lo que precisamente hemos hablado en esta nueva entrega de Escuela de Padres, que pueden escuchar íntegramente en el audio que encabeza esta información.

En el audio que encabeza esta información puede reproducirse el programa quincenal sobre educación de nuestros jóvenes que emitinos en Radio Peñafiel - Cadena SER.