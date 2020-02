El Ayuntamiento de Cuéllar inicia un proyecto de normalización de suelo para el asentamiento de empresas

El Ayuntamiento de Cuéllar continúa con el objetivo prioritario de desarrollar suelo industrial en la localidad en la zona de la Carretera de Segovia. Según explicó el concejal de Urbanismo, Joel Velasco en la última sesión plenaria y a preguntas del concejal de Ciudadanos, David de la Heras, se está trabajando en dos fase. La primera fase va desde la gasolinera Repsol hasta las instalaciones de la autoescuela en una zona que tiene la catalogación de urbana. "Se está redactando un proyecto de normalización que consiste en la segregación de parcelas que correspondan a los distintos propietarios para inscribir en el Registro de la Propiedad y tener un acceso paralelo a la carretera", detalló.

La segunda base marcaría la continuación en este espacio y va desde las instalaciones de la autoescuela hasta el almacen de cereales. Este terreno según explicó Velasco "es un terreno urbanizable que si no se desarrolla en dos años puede pasar a rústico". Por ello están trabajando en un convenió con los propietarios para poder desarrollar posteriormente el proyecto de urbanización. No obstante, explicó que si los propietarios no acceden al convenio, desde el Ayuntamiento se estudiará la posibilidad de llevarlo a cabo como Ayuntamiento.

Para estos trabajos, el equipo de Gobierno presupuestó dos partidas que suman 25.712,50 euros para el desarrollo de proyecto de ambas fases.