Centrados propone reformar la parada de autobuses

El concejal de Centrados, Borja Sanz plantea al equipo de Gobierno el estudio para reformar la actual parada de autobuses ubicada en la calle Bartolomé de la Cueva de Cuéllar. Tras recibir numerosas quejas por parte de los usuarios y conscientes de que no es una estación de autobuses sino que legalmente tiene la catalogación de apeadero, demandan unas instalaciones mejores. Entre las carencias que señalan destaca la falta de cobijo ante las inclemencias meteorológicas ya que los usuarios esperan al autobús en la calle.

También consideran que falta información y asistencia. "No hay oficina de venta de billetes ni nadie que atienda e informe a los pasajeros sobre horarios, precios y frecuencias", apunta Sanz a la par que cuestiona el acceso a los baños si son públicos ya que se encuentran integrados en el bar ubicado en las instalaciones. Los lunes por ejemplo el bar esta cerrado y los usuarios no pueden acceder a los aseos al igual que en los horarios en los que si hay transporte de viajeros pero aún no ha abierto el establecimiento hostelero.

Con estas deficiencias sobre la mesa, el concejal de Centrados propone reabrir el vestíbulo de las instalaciones. También insta a que el Ayuntamiento se reúna con la empresa de transporte que actúa en la zoona para reabrir las instalaciones prestando la atención que demandan los usuarios. "Creemos que es un problema de fácil solución y escaso cosote económico", apunta Sanz. Desde el equipo de Gobierno, el alcalde Carlos Fraile se mostró dispuesto a estudiar estas propuestas y a hablar también con la empresa.