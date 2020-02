Segovia aparece en la última temporada de " Las chicas del cable "

'Las chicas del cable' se prepara para su final. La primera serie española de Netflix estrena la primera parte de su quinta y última temporada, que llegará a la plataforma este 14 de febrero. Una tanda de episodios "muy potentes" en los que "va a haber mucha acción" al tener la Guerra Civil española como telón de fondo. "Ha sido un reto y un orgullo poder exponer cosas que han pasado en la historia de nuestro país", declara Ana Fernández, que interpreta a Carlota en la ficción coproducida por Bambú.

'Las chicas del cable' tornarán hacia un lado más dramático al ambientarse justo en pleno conflicto bélico. "Va a ser muy intenso, va a pasar de todo. Será también un reencuentro, porque han pasado siete años [dentro de la ficción] desde los acontecimientos de la temporada anterior. Todas se reunirán con un fin común: encontrar a la hija de Ángeles", declara la actriz Nadia de Santiago, que interpreta a Marga, en una entrevista para Europa Press en Madrid.

Precisamente esa visión bélica transformará a la serie, lo que también ha supuesto un desafío tanto a nivel de guiones y tramas, como a nivel técnico. "No ha sido fácil retratar un Madrid en guerra, la compañía telefónica está destrozada", explica Teresa Fernández Valdés, productora de la ficción, en una rueda de prensa celebrada en la capital española. "Vamos a entender lo que pasó en este momento histórico", añade, incidiendo en la evolución de las protagonistas. "Las chicas ya no son tan chicas, son mujeres bravas e inteligentes que ya no tienen dudas de quiénes son y saben qué lugar tienen que ocupar", expone.

La primera parte del final de 'Las chicas del cable' narrará la realidad femenina de la guerra. "Era una situación tan crítica, que las distinciones entre hombres y mujeres llegaron a difuminarse", explica Fernández Valdés en la entrevista. "El reto también ha sido contar nuestra historia evitando que sea demasiado densa. [...] Hacer entretenimiento respetando ese poso histórico y real. Nos hemos metido de lleno, sobre todo, en las tramas relacionadas con anécdotas muy concretas", continúa comentando.

La primera parte de la quinta y última temporada de 'Las chicas del cable' consta de cinco episodios. Un 60% de la producción fue rodada en exteriores, en diferentes pueblos y localidades de Madrid, Guadalajara, Segovia y Toledo, mientras que las partes de decorado fueron grabadas en Villaviciosa de Odón.