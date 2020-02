La Escuela Andaluza de Salud Pública lucha por seguir a flote

La propuesta del PP para disolver la Escuela Andaluza de Salud Pública, con el fin de integrarla en el Instituto Andaluz de Salud, llega a la Mesa del Parlamento, posiblemente este miécoles, envuelta en polémica y marcada por una amplia contestación social.

La voz de alerta ante la posible extinción de esta entidad, con sede en Granada, ha traspasado fronteras. Desde Estados Unidos, Australia, Brasil o Bélgica, investigadores, catedráticos y otros profesionales del mundo académico vinculado a la salud, más de 1.700 de 30 países, han firmado una carta dirigida al presidente de la Junta contra su disolución. A estos apoyos se suman las casi 15.000 firmas de ciudadanos en la campaña en change.org desarrollada por el comité de empresa.

Su labor, durante 35 años, en decenas de países en materia de formación, investigación y consultoría para mejorar la salud, le está sirviendo ahora a sus defensores como ´salvavidas´ para conseguir que se mantenga a flote.

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Barcelona, Esteve Fernández, promotor de la carta al presidente, destaca cómo se han disparado "de forma espontánea" los apoyos en pocos días. " Es un movimiento de solidaridad intentando alzar la voz sabiendo la labor que ha hecho esta escuela en el ámbito de la salud pública", asegura.

La Junta responde a los investigadores

La Consejería de Presidencia ha respondido en otra misiva que en ningún momento se plantea su desaparición y aclara que la palabra cese es solo "un término legal" para su integración, junto a la Fundación Progreso y Salud, en el nuevo Instituto Andaluz de Salud, con sede en Sevilla.

Pero esta carta no les tranquiliza porque, en la línea de la propuesta de Ley del grupo popular, sostiene que este instituto pretende impulsar la investigación en Andalucía, pero no se recoge los fines de la escuela y prácticamente no se menciona su labor en salud pública.

Lo admite el propio portavoz del PP en el parlamento andaluz, José Antonio Nieto, aunque asegura que estas funciones pueden añadirse al contenido de la propuesta de ley. Aun así, garantiza que la escuela no se cierra, que se mantienen los empleos y que con esta reorganización lo que se pretende es "que no se solapen" los proyectos de investigación.

El plazo para que se inicie la tramitación de esta ley comenzará una vez que se califique en la mesa del Parlamento andaluz la propuesta del grupo popular, previsiblemente este miércoles, y puede durar dos años.

Preocupación entre los empleados

Los trabajadores a pesar de este mensaje que les ha trasladado el propio Nieto en una reunión quieren que la propuesta, tal como está, se retire porque de momento son palabras y "nada de eso está por escrito".

De hecho, el consejero de Salud Jesús Aguirre aseguraba que la pata de formación se quedará en Granada pero recuerda el comité que, sólo con formación, se perdería el 75 por ciento de lo que hacen sus 177 trabajadores, en materia de investigación, consultoría y cooperación internacional.

Consideran que ahora está en el aire la labor desarollada por esta prestigiosa escuela, centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, dentro y fuera de nuestras fronteras.

"Nos incluyen en un instituto que no recogen nuestras funciones a 177 trabajadores, de los cuales 80 estamos especializados en ámbitos distintos a los biomédicos. El tema de la sede nos preocupa también a gente que trabaja en Granada desde hace 20 años o más porque no sabemos que unidades se pueden movilizar", explica Almudena Millán, presidenta del comité de empresa.

Esta reputada entidad mantiene 70 convenios con instituciones y universidades de diferentes países y desarrolla proyectos tan importantes para la salud como la Escuela de Pacientes, en la que desde hace años pacientes forman a otras personas en la misma situación.