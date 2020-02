Borra tus correos y 'wasaps' para no contaminar el planeta

Mandamos más memes de los necesarios, tenemos que reconocerlo, pero como muchos de nosotros tenemos tarifa plana de datos, damos con soltura al botón de enviar. Lo mismo pasa con los correos electrónicos y las fotos. Tenemos mucha capacidad de almacenamiento y la usamos. Y si se acaba, lo subimos a la nube, ese lugar virtual en el que se guardan nuestras 350 fotos idénticas del selfie que nos hemos hecho para subir a Instagram.

Hace no tanto tiempo, si queríamos mandar una foto a un amigo teníamos que coger la cámara, comprar un carrete, hacer la instantánea con precisión para no tener que repetirla, ir a una tienda a revelarla y y mandarla por correo ordinario a nuestro destinatario. El consumo de energía y el perjuicio para el planeta es evidente con este ejemplo, pero ahora, con la cámara del móvil, una aplicación de mensajería y conexión a Internet, se ahorra tiempo, pero no necesariamente se ahorra energía. "Aunque ahora nos ahorramos los materiales, el papel, los químicos para revelar la foto y el viaje del cartero, entre otras cosas, enviar una foto de móvil a móvil necesita recursos energéticos", asegura el biólogo Toni Aragón. "Un e-mail puede pesar un millón de bits y cada vez que yo lo abro necesito energía para que ese millón de bits llegue a mi dispositivo", asegura Iván Ramírez, también biólogo y colaborador de A vivir que son dos días Castilla y León.

Pero, ¿contamina el envío de correos electrónicos? Iván Ramirez y Toni Aragón lo tienen claro: "Por poner un ejemplo. Los correos electrónicos que escribimos los castellanos y leoneses en un año generan las mismas emisiones que 200.000 coches".

Estos datos, en los que no nos paramos a pensar habitualmente, se suman a otros que pasan desapercibidos para muchos de nosotros. Ver series en streaming, escuchar música on-line o usar los mapas del GPS son otras de las conductas contaminantes de las que nos han hablado estos colaboradores del programa en la segunda entrega de la mirada eco-LÓGICA.