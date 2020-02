El Celta necesita un "Cory Higgins"

Con solamente 17 puntos en 22 jornadas y solamente 17 goles el Celta tiene que apelar al espíritu de Cory Higgins. Ya no hay margen de error y cada partido se convierte en una final. Ya casi no se puede ver más allá del siguiente partido porque hacerlo sería tan contraproducente como peligroso. El Celta no gana desde finales de noviembre fuera y desde octubre en Balaídos, pero eso ya tiene que quedar atrás. Ahora hay que apelar al espíritu de Cory Higgins para poder conseguir una proeza importante. Si la salvación se sitúa en los 40-42 puntos, el Celta tiene que hacer casi un 50% de victorias en lo que resta de Liga. Tiene que conseguir 8 en las 16 jornadas que quedan. De ahí que apelemos al escolta de Danville (California) actualmente en las filas del Fútbol Club Barcelona de Svetislav Pesic. En su etapa del CSKA, Higgins fue capaz de conseguir porcentajes de acierto en lanzamientos de tres en la Euroliga que rozaban siempre el 50%. De hecho la media de su carrera en Euroliga es el mejor porcentaje en toda la historia de la competición entre jugadores con al menos 100 partidos disputados con un espectacular 47,3%. Pues un Cory Higgins tiene que hacer prácticamente el Celta en lo que le resta de temporada. El acierto en el tiro de tres también depende de la confianza, de las rachas, de las sensaciones que tenga el propio tirador. Pero el escaso margen hace que el Celta tenga que enchufarlas de tres en tres cuanto antes.

Es importante ir paso a paso, que diría el Mostaza Merlo en aquel Racing de Avellaneda campeón de Apertura en 2001 y que luego adaptó Simeone (ex de Racing) a su partido a partido. Pero aunque no se debería de ir más allá del domingo, es importante poder analizar el calendario que nos dejará 8 finales en Balaídos (Sevilla, Leganés, Villarreal, Alavés, Barcelona, Betis, Atlético de Madrid y Levante) y 8 lejos de Vigo (Bernabéu, Los Cármenes, Alfonso Pérez, Zorrilla, Anoeta, Son Moix, El Sadar y RCDE Stadium de Cornellá). De esas 16 finales el Celta tiene triples que valen más, que van con tiro adicional y esas son victorias casi innegociables porque, ante rivales directos, todo lo que no sumes tú hará que el rival te aseste un golpe que puede ser definitivo. Ahí entran las finales contra Leganés (dentro de tres semanas), Alavés y Levante en Balaídos y fuera Zorrilla, Mallorca y Espanyol. Son seis finalísimas en las que el Celta no puede permitirse tropiezo alguno porque podría suponer, sobre todo contra Mallorca y Leganés, el quedarte descolgado. Son finales que valen un punto extra y, para conseguirlo, el Celta debe remontar porque el Leganés le venció en Butarque, el Alavés en Vitoria, el Levante en Valencia y Valladolid, Mallorca y Espanyol empataron en Vigo. el Celta, por ahora, no tiene el goal average a favor contra ninguno de ellos.

En los próximos cinco partidos el calendario se complica con 3 partidos fuera y dos en casa. Se empieza recibiendo al Sevilla de Lopetegui, se visita al Real Madrid, se juega la final mayúscula contra el Leganés y habrá una doble salida a Granada y Getafe. Una vez pasado ese Tourmalet, el Celta recibirá al Villarreal de Paco Alcácer. Como no hay mucho margen de maniobra está claro que tampoco se puede hacer un análisis más profundo. Al igual que dentro de poco juega dos seguidos fuera de casa, también en las cinco últimas jornadas el Celta disputará 3 en casa (Betis, Atlético de Madrid seguidos y Levante en la penúltima jornada) y 2 fuera (Osasuna y acaba la Liga en Cornellá). Un partido que puede ser un drama si se juegan el todo por el todo o puede ser un alivio si, por ejemplo, el Espanyol está descendido ya o llega sin opciones.

Lo que está claro es que el Celta necesita superar o rozar el 50% de acierto a partir de ahora y ese 8 de 16 será milagroso si tenemos en cuenta que el porcentaje actual dista mucho del de Cory Higgins y el Celta está en un 3 de 22 en tiros de 3. Pero no queda otra: entrenar y buscar la racha del tirador.