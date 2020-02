Lalo Arantegui: "Dentro de la economía del club nos hemos reforzado muy bien"

Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza, realizó este martes el primer balance tras el cierre del mercado de fichajes. Aunque no terminó llegando un jugador de banda, tal y como solicitó el entrenador Víctor Fernández, para Lalo Arantegui tanto las entradas como las salidas.

"Hacía tiempo que el Real Zaragoza no cedía jugadores a la categoría en la que está jugando, cuando vuelvan van a tener una participación mayor de la que iban a tener aquí", explicó sobre la salidas.

En el capítulo de entradas, Lalo Arantegui comentó que "son futbolistas contrastados, gente con trayectoria muy marcada, jugadores que vienen de jugar en ligas competitivas y en el componente personal son como los que ya tenemos". Por eso, según el director deportivo, "dentro de la economía del club nos hemos reforzado bien".

Sobre la no llegada de un jugador de banda, Lalo explicó que "nos centramos en tres nombres, en uno de ellos estábamos esperando al reconocimiento médico hasta el día 31 y el futbolista se dio la vuelta a mitad de camino, se lo pensó mejor". Sin embargo, añadió que "lo que era urgente lo suplimos bien, complementamos bien al equipo con los que han llegado".

El tema de las renovaciones también las trató el director deportivo empezando por la de Íñigo Eguaras: "Siempre ha manifestado su voluntad de continuar y el club quiere lo mismo, en las próximas semanas es una renovación que podríamos cerrar".

La que ya está cerrada, aunque todavía no es oficial, es la de James Igbekeme tal y como lo aseguró el propio Arantegui: "Es difícil que mantenga el nivel del año pasado, conseguimos que se mantuviese aquí y ahora hago público que ha renovado por tres años más. No me cabe ninguna duda de que volverá a ser el futbolista de antes, es un jugador importante para el club de presente y de futuro".

PRESENTACIÓN JAWAD EL YAMIQ

Antes de la rueda de prensa de Lalo Arantegui tuvo lugar la presentación del central marroquí Jawad El Yamiq quien señaló que Víctor Fernández le pide que "sea valiente, atrevido jugando". Acompañado de un traductor, y apoyándose en el italiano, el central tiene claro lo que busca en el Real Zaragoza: "Que el equipo consiga el ascenso a Primera División".

Mañana, a las 13:00 horas y en La Romareda, será la puesta de largo del centrocampista colombiano Dani Torres.