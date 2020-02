Mohamed El Assy: "La plantilla la veo más fuerte tras el cierre de mercado"

Mohamed El Assy estuvo sobresaliente en la presentación de Iván Barbero y Francis Guerrero, como nuevos jugadores de la plantilla del Almería en la sala de conferencias de Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde dejó un buen número de titulares.

El consejero delegado y director general del proyecto rojiblanco de Turki Al-Sheikh siempre habla claro, es directo en sus declaraciones. Uno de los titulares más interesantes que dejó la mano derecha del presidente rojiblanco cuando habló de la plantilla que se ha quedado tras el cierre del mercado de invierno: “El equipo ahora es más fuerte deportivamente. Necesitaremos partidos para que los nuevos muestren armonía con el juego del equipo. Lo bueno es que conocen la Liga y su adaptación será rápida”, comentó Mohamed El Assy.

Sobre la rajada de entrenador después del partido en el campo soriano de Los Pajaritos tras el empate con el Numancia, dijo: “En mi opinión no fue el peor partido el de Soria, pero al final globalmente esperamos ser primeros y subir, por lo que queremos ganar todos los partidos. Este es el nuevo Almería que buscamos, uno que salga a ganar todo. Y un partido no ganado no es un buen día”.

Tope salarial

“No podemos decir una cifra clara de límite salarial. Al irse un jugador nos decían el margen y fichábamos a otros, jugando con ese resto, pero no subió mucho respecto al inicio porque muchas evaluaciones de patrocinios y jugadores fueron 0. Menos de un millón”, dijo el consejero delegado y director general del proyecto rojiblanco de Turki Al-Sheikh.

También tuvo palabras para los aficionados: “El mensaje para los fans es gracias por el apoyo, lo sentimos cuando perdemos y cuando llegamos nos preguntaban cuándo llegarían los fichajes. Tras 26 jornadas el equipo está al nivel que esperamos y merecen los aficionados”.

El objetivo es claro: “Tenemos 23 jugadores y dos porteros, si tomamos la primera parte de la temporada, todos han tenido participación. En este momento de la temporada lo que importa no es quién juega o quién no, sino ganar un título”, señaló.

¿Y los árbitros?

“Dije que respetamos a los árbitros, pero si se ve algo tan claro como que la amarilla de Darwin no lo era, ¿por qué el Comité no la retira? Como es parte del fútbol, siempre cometerán errores, unas veces nos beneficiarán y otras nos perjudicarán”, sentenció.