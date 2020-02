Alberto Morales y Miguel Bethencourt campeones de Canarias Absolutos y Sub19 de 420

Tras la suspensión de la jornada del sábado por falta de viento, el domingo se pudieron celebrar cuatro regatas del Campeonato de Canarias Naviera Armas de la clase 420 en el que participaban tres tripulaciones del equipo de regatas Naviera Armas – Renault Lanzarote del Real Club Náutico de Arrecife.

Alberto Morales Hernández y Miguel Bethencourt Fuentes, que habían logrado los títulos de campeones de Canarias 2019 en las categorías Sub 19 y Sub 17, defendían el galardón Sub 19 al ser ya regatistas de esa categoría a la que pasaron al inicio del 2020, fueron los auténticos dominadores de la cita organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria venciendo en las tres primeras regatas y finalizando terceros en la cuarta y última que fue su descarte. Ello les valió para ser los nuevos campeones absolutos de Canarias de 420 y revalidar el título Sub 19 de la pasada campaña. Morales y Bethencourt finalizaron con 3 puntos aventajando en 3 a las segundas clasificadas Patricia Reino y Lucía Calvo del Real Club Náutico de Gran Canaria. La tercera plaza era para Onán Barreiros y Zuleima Santana a 5 puntos de los ganadores.

Al título logrado de campeones absolutos hay que unir el de la categoría Sub 19 de Alberto y Miguel, que respiró aires lanzaroteños con los tres equipos del RCNA clasificados entre los cuatro primero. Estuvieron acompañados en el podio por sus compañeros del RCNA, Mariano Stinga González y Marcos Peraza de Armas que se habían proclamado el pasado mes de septiembre campeones de la Copa de Canarias en categoría Sub 19 en aguas tinerfeñas, siendo ahora también subcampeones de Canarias. Al éxito de la representación del RCNA hay que añadir el cuarto puesto de José María Batlle y Oscar Pattenden en la misma categoría, entre las tripulaciones de Stinga y Batlle se colocaban terceros los Sub 17 David Santacreu y Humberto Gutiérrez del Real Club Náutico de Tenerife.

Claudia Sánchez y Otilia Mesa se imponían en la Sub 19 Femenina proclamándose nuevas campeonas de Canarias de la categoría. El podio lo completaron las también regatistas del RCNGC, Julia de Juan – Carla Nuñez que fueron segundas y Paula Laiseca – Elena Barrio que finalizaban terceras.

Los Sub 17 tinerfeños David Santacreu y Humberto Gutiérrez que se colaron terceros en la categoría Sub 19, lograron el título de campeones en Sub 17 Masculino, los regatistas del RCNT compartieron podio con Ian Hopkins y Gabriel Hopkins del RCNGC que fueron segundos y con los terceros clasificados Luis de Ángel y Guillermo García del RCNT.

Alejandra Pérez y Ana Bautista se hicieron con el título de campeonas de Canarias Sub 17 Femenino, les siguieron Gabriela Lodos y Tomás Bello, ambas tripulaciones del RCNGC. La tercera plaza quedó en manos de Ana Escuder y Julia Berastegui el RCNT.