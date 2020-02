"Enfermedad: Transexualismo", el informe médico de un joven trans en Canarias

Damián acudió a urgencias por un dolor lumbar a consecuencia de la actividad física que realiza en su trabajo. "Al salir del trabajo me sentí mal y acudí a urgencias. Me sorprendió ver que el médico que me atendió puso "transexualismo" en el informe como una "enfermedad previa", además, me sentí incomodo y me sentó mal porque estuvo bastante tiempo mirándome y curioseando mi historial. Si voy con este parte de urgencias a mi mutua o a cualquier farmacia porque tengo que comprarme un Naproxeno, ¿por qué los de la farmacia tienen que saber algo que es íntimo para mi? Me pareció fatal y por eso lo quiero denunciar", explica Damián a la SER. Damian es una persona trans, "pero no estoy enfermo", denuncia.

La OMS retiró la transexualidad de la lista de enfermedades para evitar dar justificaciones a quienes intentan "curar" o tratar la transexualidad. Esto supone una agresión para las personas de esta condición y es causa de discriminación y violencia, según denuncian constantemente los colectivos LGTBIQ+ y Trans*. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la transexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas hace algo más de un año. Sin embargo, algunos facultativos continuan defendiendo lo contrario, patologizando a las personas trans y dificultando la normalización de sus vidas.

"Es inaceptable que en un parte médico aparezca 'el transexualismo' como enfermedades previas", explica Carla Antonelli a la SER

"Otra cosa es que aparezca que la persona está siendo tratada por un proceso de transexualidad, pero como una enfermedad es tener muy poco tino. Esto nos hace ver la necesidad de la formación y la pedagogía con todos los profesionales. De ahí que hagan falta leyes integrales de transexualidad", explica Carla Antonelli a la SER. "Los profesionales tienen que tener formación para que trabajen desde la sensibilidad y el tacto, es un absolito desatino que en un informe médico aparezca como enfermedades previas transexualismo", añade Antonelli, diputada trans del PSOE en la Asamblea de Madrid. En estos momentos en Canarias se trabaja en una Ley Integral de Transexualidad muy similar a la de la Comunidad de Madrid y uno de sus puntos es precisamente la formación de los profesionales en todos los ámbitos para evitar estas cosas", concluye Antonelli.