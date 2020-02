La Policía Local de Leganés impedirá a Hazte Oír el reparto del 'pin parental' en el CEIP 'Miguel Hernández'

La organización Hazte Oír ha convocado un acto este martes para entregar el 'pin parental' frente al CEIP Miguel Hernández de Leganés. Han elegido la hora de recogida de los padres (13:45 horas) para invitarles a “presentarlo” y "frenar así el adoctrinamiento de género en las aulas". Mientras, el ayuntamiento de Leganés ha recordado que la ordenanza municipal exige un permiso para entregar publicidad no autorizada y que la asociación no lo ha solicitado. “La Policía Local no se lo va a permitir. Todos estamos obligados a cumplir con las leyes”, ha dejado claro el alcalde, Santiago Llorente.

🔜 Desde @AytoLeganes entendemos que @hazteoir solo busca confrontar a los vecinos y vecinas.



🔜 Recordamos que la Ordenanza municipal prohíbe el reparto de publicidad no autorizada en la vía pública y que👮🏻Policía Local #leganes impedirá dicho reparto si llegase a producirse https://t.co/lcs3CYNuP3 — Ayto Leganes (@AytoLeganes) February 3, 2020

Además de la oposición legal, padres y profesores también se han mostrado en contra de este acto. Así, Maricarmen Morillas, vicepresidenta de la FAPA Giner de los Ríos, lo ha calificado de “ridículo” porque “las familias tenemos toda la información de las actividades desde el primer momento”. “El interés superior del menor debe estar por encima de estas familias ignorantes que se creen que están por encima del bien y del mal”, concluyó.

Mientras, Isabel Galvín (CCOO) ha reclamado el amparo de la Consejería de la Educación para evitar este acto y “defender los centros educativos públicos y a su profesorado”.

“En los colegios públicos no se adoctrina a nadie y se cumple con la Constitución”, recalcó el alcalde leganense.

Por su parte Hazte Oír sigue insistiendo en que “los políticos han decidido que se hable a los menores de ‘autoexploración’, o se les diga que pueden elegir ser niño o niña, entre otras cosas. Por eso, pedimos que se dé a los padres la opción de conocer con antelación las actividades y charlas que afecten a la formación afectiva y sexual de sus hijos”, asegura la portavoz de la asociación, Teresa García-Noblejas. También se han mostrado contrarios a la propuesta alternativa planteada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La entidad quiere repetir actos como el de hoy en Leganés en 23.000 colegios e institutos de toda España.