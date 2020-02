El Brexit también afecta a los manchegos y las manchegas

Oficialmente el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea desde el viernes pasado y, en Radio Azul Cadena SER nos hemos preguntado cómo afecta a los manchegos y las manchegas esta salida. Sandra Ruiz, es una tomellosera que trabaja en Newcastle desde hace 2 años. Dice que este año será “el año de adaptación” a esta nueva situación del Reino Unido.

Sandra destaca que, en realidad, la peor parte del Brexit se la llevan los británicos. Su pareja, que es inglesa, tendrá que sacarse seguro médico cada vez que venga a España y pasar el control internacional.

Pero, ¿qué pasa con los británicos que viven en La Mancha? Una profesora de inglés y examinadora en nuestra comarca, nos ha contado que el Brexit va a hacer “la vida más difícil por ambos lados. El gobierno no me deja muy claro qué es lo que tengo que hacer para seguir viviendo aquí. En teoría necesito un permiso de trabajo y pasaporte pero no puedo tener dos pasaportes, el británico y el español”, afirma.