Els organitzadors del Mobile creuen que l'impacte del coronavirus "serà mínim"

La GSMA, organitzadora del Congrés Mundial de Mòbils de Barcelona, considera "mínim" l'impacte del coronavirus sobre aquest esdeveniment fins ara, si bé ha redoblat les mesures preventives i aconsella fins i tot evitar les encaixades de mans per saludar-se.

En un comunicat fet públic ahir a la nit, la GSMA precisa que segueix monitoritzant i avaluant el potencial impacte del coronavirus, però remarca que l'edició d'enguany del Mobile continuarà "segons allò planejat" en tots els recintes habilitats, com el de la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), i que també es manté el Four Years From Now.

Malgrat les garanties que dóna l'organització, LG Electronics ha decidit cancel·lar la seva exposició i participació al Mobile World Congress (MWC), per tal d'eliminar "completament" el risc d'exposar els seus empleats al coronavirus en viatges internacionals.

Per la seva banda, la companyia xinesa ZTE ha cancel·lat una roda de premsa de presentació dels seus productes prevista durant l'esdeveniment, però ha garantit que manté la seva presència al Mobile.

La GSMA recorda que ha implementat moltes mesures per ajudar a mitigar l'extensió del virus i que continua actualitzant el protocol amb noves mesures.

En aquesta línia, necessita que segueix reforçant les mesures de neteja i desinfecció en els punts de contacte més freqüents, com zones de restauració, lavabos, entrades i sortides de recinte, pantalles tàctils d'ús públic, entre d'altres.

La GSMA també recorda que s'augmentarà l'assistència mèdica in situ, que s'ha posat en marxa una campanya de conscienciació sobre les mesures a seguir i que el personal està format i entrenat sobre el protocol d'higiene i desinfecció.

L'organització del Mobile també posarà a disposició dels interessats guies de salut i de recomanacions higièniques als hotels i mitjans de transport de la ciutat, i assenyala que s'han donat els consells pertinents a les marques sobre com netejar i desinfectar els seus espais.

A més de totes aquestes mesures, en l'última setmana s'han instal·lat cartells que recorden als assistents diverses recomanacions d'higiene, s'ha establert un protocol de canvi de micròfon per als ponents i s'ha recomanat fins i tot als assistents que evitin les encaixades de mans per saludar-se.

La GSMA subratlla també que segueix els consells facilitats per les autoritats sanitàries tant nacionals com internacionals sobre el coronavirus.

Els plans per a evitar la propagació del virus inclouen el consell de respectar les restriccions de viatge establertes i arribar abans a Espanya per dur a terme una 'autocuarentena' si fos necessari, així com garantir l'accés a mascaretes.

En la presentació de l'esdeveniment, GSMA va xifrar en 110.000 els participants de tot el món esperats per a aquesta edició, una part dels quals procedeixen de la Xina, i va estimar en 492 milions d'euros l'impacte econòmic de la fira.