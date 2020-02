Las chirigotas no están en crisis en el Carnaval de Cádiz 2020

Juanlu Cascana y José Luis García Cossío colocaron la decimosexta sesión de preliminares entre las de más nivel por lo que, ellos, presentaron al COAC éste martes. Si 'Estamos de paso' consiguió ganarse al público en los primeros acordes de la presentación y levantar al respetable al final de su repertorio, 'Estrés por cuatro' ha colocado el listón muy alto este año en la modalidad de chirigotas.

Trabajada y muy metidos en el tipo llegaba la nueva apuesta chirigotera de ‘Pakoli’ el autor sevillano es fiel al concurso desde hace ya unos años aunque aún no ha llegado a despuntar en la modalidad. Con buenas intenciones, mejores incluso que las de los dos últimos años, no sabemos si les valdrá para pasar de fase. Al menos están contentos con su actuación, la disfrutaron y ya han comentado a los micrófonos de Radio Cádiz que estarán toda la semana en el Carnaval de Cádiz.

Tampoco terminó de cuajar la siguiente agrupación, también desde Sevilla. La comparsa de nueva formación ‘El oro de las indias’ defendió su repertorio con buenas intenciones y denotaron haberlo trabajado, lo que merece todos los respetos. Sin embargo, ni las voces terminaron de ejecutar perfectamente las letras y tampoco ayudó a la interpretación, seguramente, la plataforma donde estaban subidos. No podían moverse con naturalidad y al no ser suficientemente ancha, daba sensación de estar apretados y encorsetados. Ya se han estrenado en el concurso, ahora a mejorar cada año para poder aspirar más alto con la experiencia.

Cadismo, Libertad y Salud. Serigrafiado un homenaje a Juan Carlos Aragón y Manolo Santander. Esa la bandera de la agrupación, el aval, las carcajadas del público desde el primer minuto de la presentación. Gaditana al 100%, el Cascana volvió a hacerlo. Tras pegar en 2018 con el peaje, este 2020 parece que, incluso, supera aquello. ‘Estamos de paso’ se mete en todas las quinielas con un repertorio y una interpretación aún mayor de la esperada. Destacable, sin duda, el segundo pasodoble dedicado a Manolo Santander cargado de emoción y al más puro estilo viñero.

La siguiente comparsa tuvo la mala suerte de tener que actuar tras el subidón que provocó el Cascana entre el público. Eso provocó dos cosas: que muchos asistentes aprovechasen entre las dos chirigotas de la noche para ir a cenar y que las comparaciones son odiosas. Lolo Barragán no consiguió ganarse a los pocos asistentes que esperaron a ver su repertorio. Digna actuación en su estreno que merece seguir cogiendo experiencia en el concurso por si, quién sabe, en un tiempo acaba alcanzando fases superiores.

Si ya pasó por esta sesión una grandísima chirigota, el Selu no iba a defraudar y no lo hizo. Al más puro estilo García Cossío. Sacando punta a todos los aspectos de un personaje, en esta ocasión, una persona con gran estrés y ansiedad que busca en el ritmo carnavalero un alivio que no llega. Golpe tras golpe, con esos pasodobles que hacen que el autor sea único, Selu García Cossío ha dado un golpe en la mesa y ha puesto muy complicado que sus compañeros de modalidad puedan superar lo que presentó esta noche en el Gran Teatro Falla.

La apuesta 2020 de Pepito Martínez han sido unos reyes carnavaleros con un bonito detalle en sus coronas en las que se podía ver a Manolito, Juan Carlos, Pedro Romero… Un repertorio bien definido, con la belleza propia de la música de Martínez, aunque aún el autor parece que no da con la idea que le empujará a los Cuartos. Hay que reconocer, también, que tras el Selu el auditorio se quedó bastante desolado.

Sigue sin acertar también Longobardo con su coro. Con un tipo que parecía poco trabajado, se presentaban cerrando sesión lo que hay que admitir que ya es un pasodoble complicado. ‘Tres deseos’ ponía sobre las tablas el segundo genio de Aladdín del COAC 2020. Repertorio flojo, de voces y afinación continúan sin poder presumir. Van a tener que seguir intentándolo otro año