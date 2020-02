Arias valora el mercado: "Estamos satisfechos con las llegadas y salidas"

Óscar Arias está contento. Después de un mes intento de trabajo con el mercado invernal, ahora toca esperar que todo cuaje y el equipo siga rindiendo y eleve su nivel. El director deportivo atendió a los medios de comunicación para presentar a Malbasic y Álvaro Giménez y dar un repaso completo a la actualidad amarilla.

Arias afirma estar "en líneas generales estamos contentos con las llegadas y las salidas. Teniendo en cuenta que el mercado de enero es complejo y reducido y con el control salarial las expectativas son más reducidas y complejas. Hemos mejorado determinadas situaciones, conforme se demandaba y dada salida a jugadores que no participaban". Una de las cuestiones que flotan en el ambiente es la no llegada de un jugador de banda izquierda. Un perfil específico solicitado por Álvaro Cervera desde verano que no ha llegado. Arias reconoce que "nos faltó el jugador de perfil zurdo que no hemos sabido encontrar. No pudo ser ninguna de las opciones que se han barajado. No hay demasiados que encajen en ese perfil y no hemos puesto la guinda".

El onubense asegura estar "en la misma línea del entrenador" pero recalca que "haciendo tanto hincapié en lo del banda izquierda parece que pasa por alto que el más destacado está siendo Perea".