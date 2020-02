Groenewegen gana al esprint y se enfunda el primer jersey amarillo

El corredor holandés Dylan Groenewegen (Jumbo) se impuso al esprint en la primera etapa de 71 edición de la Vuelta ciclista a la Comunidad Valenciana, al imponerse en una llegada masiva,que además le permitió enfundarse el primer jersey amarillo de la carrera, con un tiempo de 4:07:40 horas.

El ciclista de los Países Bajos demostró que se le da bien la ronda valenciana donde, con la de hoy, sumó su tercer triunfo de etapa.



La etapa entre Castellón y Vila-real, de 180 kilómetros , arrancó con un pelotón integrado por 145 corredores, con la sensible baja de última hora del holandés Tom Dumoulin (Jumbo).



Los grandes protagonistas de la jornada fue el cuarteto integrado por Cedric Beullens (SVB), Irizar Laskurain (FOR), Diego Sevilla (NTX) y Cristian Scaroni (GAZ), que saltaron del grupo cuando apenas habían transcurrido 2 kilómetros de carrera y cuya aventura concluyó a escasos diez kilómetros de meta.



El grupeto de escapados cogieron pronto una renta de dos minutos, que fueron aumentando progresivamente, aunque nunca fue mas allá de los 3:30 minutos, bien controlados desde la cabeza del pelotón por Jumbo y Deceuninck.



En el ascenso a la única dificultad montañosa de la etapa, el Marianet de 3 categoría, los escapados marcaron una ventaja de algo más de un minuto, cuando el belga Beullens coronó la cima, seguido de Sevilla y Scaroni.



A falta de 30 kilómetros para el final, se puso a tirar fuerte del pelotón el equipo Deceunink. Scaroni y Sevilla se descolgaron del grupo de escapados, mientras que Irizar y Beullense apuraron la aventura, manteniendo una ventaja ligeramente superior al medio minuto a 15 kilómetros de meta, aunque apenas cinco después fueron absorbidos por el pelotón.



En los últimos kilómetros, los equipos con esprinters impusieron un ritmo infernal para evitar sorpresas de última hora y, en un apretado final, el hombre rápido del Team Jumbo, Groenewegen, se impuso 'in extremis' a Fabio Jakobsen (DQT)y Alexander Kristoff (UAD).



Este jueves se celebrará la segunda etapa entre Torrent y Cullera, de 181 kilómetros.