Así será la restauración del Molino de la Albolafia

El Ayuntamiento de Córdoba quiere que la noria del Molino de la Albolafia vuelva a girar antes de que acabe el año. Para ello, la concejala del Casco Histórico, Laura Ruiz, ha presentado este miércoles el proyecto de restauración en el que el consistorio va a destinar cerca de 100.000 euros.

En Hoy por Hoy Córdoba, Ruiz ha explicado que los trabajos comenzarán "tan pronto esté aprobado el presupuesto municipal para el 2020", cuyo anteproyecto ya fue aprobado por el gobierno local y que ahora inicia la fase de negociación con el resto de grupos municipales.

El proyecto de rehabilitación, en el que ya trabaja la concejalía de Casco Histórico, pretende "despejar de vegetación al molino, restaurar los sillares que lo sustentan y hacer que la noria vuelva a girar de nuevo". Para esto último, Ruiz no descarta "la instalación de un motor" que permita el giro de la gran rueda de madera "cuando el nivel del agua no sea el suficiente para hacerlo por sí misma". Asimismo, ha explicado Ruiz, el Molino de la Albolafia contará con una iluminación extraordinaria y será objeto de un programa de mantenimiento para "evitar que vuelva a sufrir deterioro". El Molino de la Albolafia no ha sido objeto de un proyecto de rehabilitación como éste desde principios de los noventa, durante el mandato del alcalde Herminio Trigo.

La concejal de Patrimonio ha reconocido no entender cómo "Córdoba se ha olvidado durante tantos años de este monumento", que recuerda Ruiz, "forma parte del escudo de la ciudad" y cuya construcción data de la época de Abderramán II.