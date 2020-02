Eduardo García-Ontiveros se queda sin Irene Ripoll

Se aclara la situación que le queda al concejal no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, tras su expulsión del grupo municipal de Ciudadanos. Mantendrá su dedicación parcial que se repartió en un 75% con su anterior compañera, Eva Crisol. Sin embargo, no podrá contar con su personal de confianza, por lo que Irene Ripoll se queda fuera del equipo.

Ripoll ha sido precisamente el detonante de la situación actual ya que Eduardo García-Ontiveros la impuso como funcionaria del grupo pese a que desde el partido se había elegido a Mari Paz Gallud. Frente a esta decisión, la dirección provincial de Ciudadanos decidió abrirle un expediente que terminó con su expulsión del partido.

El concejal no adscrito podrá ahora formar parte de todas las Comisiones de Pleno y tendrá voz en la Junta de Portavoces, pero sin voto. Además, podrá presentar una moción y formular un máximo de dos ruegos y dos preguntas en el Pleno que se celebra cada mes.

García-Ontiveros será el primero en pronunciarse en las sesiones plenarias teniendo en cuenta que el orden de las intervenciones será de menor a mayor representación corporativa.

La reubicación en el salón de plenos de García-Ontiveros ha sido a petición propia. Se ha situado en la bancada del gobierno municipal junto al Partido Socialista, pese a que también se le ofreció ocupar el sillón junto a Vox.