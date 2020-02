Yolanda Busquier Díaz, ejemplo de superación a través del deporte

El pasado jueves, la nadadora eldense Yolanda Busquier Díaz subió al escenario del Teatro Castelar de Elda para recibir un reconocimiento dentro de la VII Noche del Deporte Eldense.

La nadadora eldense comenzó en este deporte a los cuatro años y cuando cumplió 21 dejó la natación a nivel competición centrándose en los estudios para retomándolo hace cuatro años.

Yolanda Busquier Díaz / Cadena SER

Asegura que se sorprendió cuando oyó su nombre en el teatro porque “acudí engañada pensando que el detalle sería para una amiga mía” y considera que este reconocimiento viene dado por haber superado una enfermedad. Concretamente un tumor en el nervio trigémino lo que desembocó en una intervención quirúrgica que la tuvo ocho horas en el quirófano. En cuanto comenzó a recuperarse, volvió a la práctica deportiva y a partir de ahí, Yolanda Busquier empezó a ser la que era antes de la intervención hasta el punto de que no solo practica natación si no que se ha atrevido con un triatlón, el que disputó en Torrevieja nadando 50 m, pedaleando durante 20 km y corriendo cinco km. No contenta con eso, se colgó dos medallas en el Campeonato de España Máster celebrado en Tarragona y otras seis en el Campeonato Autonómico Máster de Castellón formando parte del Máster Naturalswin Petrer además de ser la guía de la atleta con deficiencia visual, Yaiza González.

Está convencida de que la práctica deportiva le está ayudando en su recuperación y por eso, anima a las personas que estén pasando por un momento delicado en su vida, a que se aferren al deporte para solventar esa situación.

Sin duda, Yolanda Busquier Díaz, a sus 40 años, se ha convertido en un referente y un ejemplo de superación personal a través de la práctica deportiva.