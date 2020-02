El nuevo jugador del Monbus Obradoiro, Laurynas Beliauskas, atendió a los medios en su puesta de largo como obradoirista. Tras llegar el pasado fin de semana en el descanso del partido contra el Manresa, el lituano ya pudo conocer a sus nuevos compañeros y técnicos tras el encuentro, comenzó la semana de entrenameintos y le restaba pasar revista de prensa. La presentación se realizó en las instalaciones de Urban Planet, nuevo miembro del Club de Empresas Obradoiro.

El jugador estuvo acompañado por el gerente de Urban Planet Santiago, Álvaro González, y el director general y deportivo del Monbus Obradoiro, José Luis Mateo.

Sobre el nuevo jugador, Mateo señaló que se llegó a un acuerdo con Laurynas Beliauskas para su incorporación al equipo para las próximas tres temporadas: “Debido a los problemas físicos que estamos teniendo en el perímetro, buscábamos a alguien polivalente que pudiera hacer varios puestos, entre ellos el del base. Laurynas es un jugador al que estábamos siguiendo de cara al futuro, y hemos podido adelantar su incorporación. Esperamos que nos aporte su tiro y juego de pick and roll, además de polivalencia e ilusión por estrenarse en la Liga Endesa, si bien tendrá que hacer un esfuerzo importante de adaptación para subirse a un tren en marcha”.

Por su parte, el nuevo jugador obradoirista señaló en primer lugar ¡ que “llegué y lo primero que hice fue venir al pabellón a ver el partido. El equipo hizo un gran trabajo y dominó todo el encuentro. Me encanta el club, el ambiente, la gente… Todo el mundo está siendo muy amable. No tengo nada más que buenas palabras en estos primeros días”.

Sobre qué puede aportar al equipo, el jugador ha destacado que “puedo jugar de base o de escolta. Mi mejor arma es el tiro, pero también mi bote. Trataré de hacer todo lo que me pida el entrenador y así ayudar al equipo a conseguir más victorias esta temporada. El estilo de juego es distinto a lo que estaba jugando en Lituania, tengo que adaptarme a la velocidad de juego. Al ser un equipo nuevo, también tengo que aprenderme todos los sistemas. Esto es lo que me está resultando más complicado estos primeros días. Moncho quiere que cada detalle sea perfecto. Es un entrenador muy inteligente y tiene “temperamento español”. Creo que es algo bueno porque muchas veces es necesario decir a los jugadores las cosas que no se están haciendo bien para buscar una reacción. Creo que hace un gran trabajo”.

Beliauskas estaba jugando en el Nevezis cuando recibió la oferta del Monbus Obradoiro: “Estaba jugando en la Liga Lituana y recibí esta oferta. Pensé que era una gran oportunidad y no podía dejarla pasar. Me sorprendió porque es muy difícil jugar en la Liga Endesa, pero daré lo mejor de mí para ser mejor con la ayuda de los entrenadores”.

Antes de aceptar la oferta, el ya jugador buscó referencias en un ex obradoirista, Eimantas Bendzius: “Tenía razón en todo lo que me dijo. Esto es una gran familia, todos son muy cercanos. La afición que viene a los partidos crea un ambiente increíble. Es una pasada jugar en un sitio así. Bendzius es muy feliz de haber podido jugar aquí tres temporadas. Solo tiene buenas palabras”.