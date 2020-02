'Overbooking' en Cáritas y camas libres en el albergue de Jaén

Overbooking en Cáritas y camas libres en el albergue. Así lo defiende el director de esta institución religiosa en la provincia, Rafael López-Sidro, asegurando que durante la campaña de la aceituna el centro que ellos gestionan en la capital se encontraba completo a pesar de haber camas desocupadas en el que gestiona el Ayuntamiento. En declaraciones para Radio Jaén, la concejala de Políticas Sociales recordaba que "el centro de acogida Nuestra Buena Madre se diseña con un fin, que es el de atender a personas sin hogar y no a personas temporeras" y que el dispositivo de inmigración ha sido consensuado con más asociaciones caritativas



Cáritas critica que tuvo a acoger a 900 inmigrantes a pesar de la disponibilidad de camas en el albergue de la capital.Eso es lo que asegura el director de Cáritas Diocesana en la provincia de Jaén, Rafael López Sidro,quién reconoce que este problema no es nuevo y que los sucesivos gobiernos municipales del consistorio jiennense han venido desarrollando esta misma metodología. Según López Sidro, el problema fundamental en la capital se ha basado en la rigurosidad llevada a cabo para el acogimiento de inmigrantes en el albergue municipal. Y es que, recordamos, el Foro provincial de la inmigración dictaba que los inmigrantes podrían ser acogidos un máximo de cuatro días.

"El tema no está en que no tengan espacio o no tengan recursos suficientes. Sencillamente que aplican con rigor los acuerdos que adopta el Foro provincial que, y siempre se ha dicho, que hay libertad absoluta de abrir la duración a más días si es posible. Si hay camas vacías, llénalas y no los dejes tirados en la calle", exclamaba López Sidro.

Humanidad

En algunos casos, y lo ha reconocido Rafael López Sidro, Cáritas ha tenido que acoger a inmigrantes sin papeles en sus instalaciones. Esto entra en conflicto por lo dictado en el Foro de la inmigración, pero según aseguraba está en contra de esta restricción provincial y considera que "hay que ser más humano" en este tipo de casos.

El coordinador de Cáritas en la capital Javier Porras explicaba que, mientras había overbooking en las instalaciones de la institución religiosa, muchas camas estaban vacías en el albergue municipal. "Unas 70 personas diariamente y en el albergue había 120 plazas libres, cuando aquí tan solo podían dormir y luego tenían que subir al centro de día para desayunar, ducharse o lavar la ropa", ha dicho Porras.

Aún así, se hace un buen balance del dispositivo especial de Cáritas durante la campaña de la aceituna. La casa de acogida Nuestra Buena Madre situada en el Colegio de Maristas ha sido una de las más activas durante estos meses. Se han ofrecido actividades de carácter social y religioso para los inmigrantes. Esta casa de acogida requiere de un presupuesto aproximado de 7.000 euros al mes, siendo sufragado en parte con subvenciones públicas. Acogen a alrededor de 40 personas a diario durante todo el año.

Respuesta municipal

Ángeles Díaz de la Torre, concejala de Políticas Sociales, Vivienda y Rehabilitación, ha señalado en declaraciones para Radio Jaén Cadena SER que el centro de acogida Nuestra Buena Madre se diseña con un fin, "que es el de atender a personas sin hogar y no a personas temporeras" e insistía en que "han estado facilitando información y acogida para este centro cuando no está destinado para tales fines". Esto ha hecho, aseguraba Díaz de la Torre, que "las personas que excedían del límite de pernoctaciones en el dispositivo de temporeros acudían después al centro de Cáritas, pero realmente lo utilizaban para buscar trabajo en la provincia y hacer las pernoctaciones allí".

Sobre la documentación requerida a los inmigrantes, la edil de Políticas sociales informaba que "es verdad que disponemos de una base de datos, porque es necesaria para profesionalizar la atención a temporeros. Ahí se registran a todas las asistencias y personas que acuden al centro por seguridad y por protección de datos".

Dice que se ha trabajado con profesionalidad porque "no es solo un dispositivo, sino una red de albergues. Por lo que si una persona temporera encuentra trabajo en Villacarrillo no necesitará desplazamiento y podrá dormir allí en busca de dignidad y calidad del inmigrante durante este tiempo que pasan en la campaña de la aceituna". Lo denomina como un ejemplo de coordinación en España y asegura que "no funcionaría bien nuestro dispositivo en Jaén si no se hubiera apoyado en la Red Provincial de Albergues, compartiendo bases de datos conjuntas y con muchos profesionales detrás que realizan un gran trabajo".

Adelanta que ya se trabaja en la Memoria Final del dispositivo y que los datos provisionales apuntan a más de 1.400 las personas que han pasado por el albergue de la capital. Recuerda que se ha aumentado un día más las pernoctaciones reglamentarias y que a esto se ha sumado otro día más desde el Ayuntamiento de Jaén para facilitar el retorno de los inmigrantes a sus lugares de origen. También ha querido insistir en que este dispositivo ha estado coordinado con asociaciones caritativas, "que no es únicamente Cáritas. Hay muchas más".