Exigen la subrogación antes del curso 2021/2022

Comisiones Obreras se ha concentrado en la tarde de este miércoles ante las puertas de la delegación del Gobierno andaluz en la capital para pedir la subrogación de las más de 100 personas que, en la provincia de Jaén, trabajan como intérpretes de lengua de signos y personal técnico de integración en los colegios públicos repartidos entre los 97 municipios jienenses.

La secretaria de Enseñanza del sindicato, Noemí Montilla, ha recordado que el Tribunal de Cuentas estableció como límite el curso 2021/2022 para que el gobierno regional "deje la externalización del servicio" ya que la partida presupuestaria no se puede destinar a este tipo de licitaciones. Lamenta que por el momento, "no tienen ninguna garantía ni ninguna estabilidad para mantener su puesto de trabajo" y cree que "no hay voluntad política" por parte de la consejería de Javier Imbroda.

Además, explica que gran parte de la plantilla llevan casi unos 20 años en los centros educativos siendo trabajadoras de una empresa privada haciendo "las mismas funciones" que el personal de la Junta de Andalucía sufriendo "las irregularidades por parte de las compañías". Por último, sostiene que nunca "se les ha reconocido la categoría ni la especialización que ellos hacen".