"No me asusta la responsabilidad, tengo las espaldas muy anchas"

Antonio Sánchez ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador del Xerez DFC, aunque ya se estrenó el pasado domingo en Chapín ante el Pozoblanco.

El delantero, cedido por el Algeciras, se muestra “feliz” con su llegada al club azulino, “ tengo compañeros con los que ya había coincidido y la directiva me ha transmitido muchísima confianza”.

Reconoce que “lo del domingo fue de escándalo, salir a este estadio con la gente, te sientes futbolista y a la hora de rendir todo esto suma e influye”. Deja claro que no le asusta la responsabilidad, sabiendo que llega a un club “muy exigente” y a un equipo al que le falta gol, “está claro que los delanteros vivimos del gol y si no los haces pues las críticas van hacia nosotros. Pero yo tengo las espaldas bien anchas y aguanto lo que sea, no me influye la presión para nada”.

Sánchez apuesta por disputar la liguilla de ascenso, “porque hay un grandísimo equipo, con grandes jugadores”.