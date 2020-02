"Nunca puse en duda al interventor o al secretario. Había un informe que avalaba mi actuación"

El exalcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, ha apelado al desconocimiento que tenía del “contenido exacto” de la Ley de contratos, y ha descargado esa responsabilidad en los funcionarios municipales. Él, dice, se encargaba de la gestión e impulso político, pero “ni me ocupaba ni me preocupaba” el modo de funcionamiento de la Ley. “Para eso están los cientos de funcionarios municipales, a mi me resultaba imposible acceder a miles de papeles”, ha dicho el exregidor en la primera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, que le juzga por un presunto delito de prevaricación por la presunta adjudicación a dedo de varios contratos para la redacción de proyectos técnicos de obras.

Además, asegura, todos los contratos pasaban por Junta de Gobierno. “Es imposible visualizar todos los documentos que pasaban por esa Junta”, dice. Y ha señalado que “normalmente” los papeles llegaban a su despacho con la firma del interventor municipal.

También ha asegurado que los documentos que él firmaba, después de la firma de los funcionarios o el interventor, nunca los puso en duda. Era, dice, la forma de actuar siempre en el ayuntamiento, y nunca había habido problema.

En cuanto a la elección del arquitecto de la obra, siempre, ha dicho, quedaba a elección del concejal de turno. Excepto, dice, en obras emblemáticas, que se hacían concursos públicos. Ha negado que conociera con anterioridad al arquitecto Martín Lejárraga, al que conoció a través del concejal de Cultura. Y ha asegurado que se contó con el informe previo del secretario municipal e interventor calificando como legal ese mecanismo de actuación municipal.

La declaración de García Madrid se ha iniciado después de que el magistrado presidente de la sala, Jacinto Aresté, haya desestimado las cuestiones previas planteadas por las defensas de los ocho encausados, que han coincidido en alegar “cosa juzgada” y “prescripción” para pedir el archivo de la causa. Antes de la decisión del juez, la fiscal Carmen de la Fuente, había desmontado estos argumentos de los abogados defensores.

En concreto, el de García Madrid, José Pardo Geijo había alegado que la causa ya ha sido juzgada, en referencia al juicio que en 2018 se siguió contra el exalcalde por el denominado ‘caso de la permuta’, y cuya sentencia de cinco años de inhabilitación fue revocada por la Audiencia en marzo de 2019. También había alegado que la causa ya ha prescrito, pues se han superado los diez años de la presunta comisión del delito.

García Madrid ostentó el cargo de alcalde de Torre Pacheco entre junio de 2003 y julio de 2014, y con anterioridad, desde 1995, era concejal en la oposición.