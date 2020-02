El exjugador del Betis Antonio Adán niega haber oído comentarios sobre amaños

El exjugador del Betis Antonio Adán ha afirmado que "no le consta" que los partidos que enfrentaron en la temporada 2013-2014 al Betis con el Valladolid y con Osasuna estuvieran amañados y ha asegurado que no le ofrecieron dinero.

Adán, que este miércoles ha comparecido como testigo por videoconferencia en el juicio del caso Osasuna, ha afirmado que recuerda que esa temporada fue "malísima" para el equipo andaluz durante "todo el año", lo que supuso el descenso de categoría. Y ha señalado que no recuerda "en qué jornada se consumó" el descenso del equipo.

Sobre el Betis-Valladolid de la temporada 2013-2014, que finalizó 4-3, ha manifestado que no recuerda cómo fueron los 90 minutos, pero que sí recuerda que ese partido puede calificarse como "loco". Ha señalado que el Valladolid fue "por delante" en "distintas ocasiones y que tuvieron que remontar", pero que no recuerda los detalles concretos porque son "muchos" los partidos que ha jugado y "estamos hablando de hace cuatro años y medio".

Respecto al partido de la última jornada de esa temporada que enfrentó a Osasuna contra el Betis, ha señalado que no recuerda si el equipo navarro estaba con opciones de descender y que no sabe cómo acabó la temporada. "Sólo sé que nosotros bajamos a Segunda División", ha agregado.

Por otro lado, Adán ha sido preguntado por una transferencia de 11.125 euros que hizo a Jordi Figueras, acusado en este caso, y ha explicado que le realizó este traspaso de dinero porque se casaba. Ha contado, sobre este asunto, que "estúpido" de él hizo una transferencia "equivocada" y que a los días Figueras se lo comentó en el vestuario y le dijo lo "generoso" que había sido.

Entonces, según ha continuado manifestando, se le hizo la devolución del dinero, aunque no recuerda "la cantidad final". "Si eran 1.000 le metí 10.000, si eran 500 le di 5.000, luego se me devolvió", ha contado.

Por su parte, los también exjugadores del Betis, Juanfran Moreno y Javi Chica, han negado que directivos de Osasuna o que compañeros de su equipo les ofrecieran dinero para amañar partidos en la temporada 2013-2014.

En concreto, Juanfran Moreno, exjugador del Betis y que ahora juega en Turquía en el Alanyaspor, ha contado que no recibió ningún ofrecimiento de dinero por parte de ningún representante de Osasuna y que tampoco recibió ninguna cantidad. "Y si la hubiera recibido lo hubiera denunciado", ha asegurado el futbolista en su declaración como testigo.

Preguntado por si escuchó rumores de amaños en esa temporada, ha contado que "hace años era normal escuchar rumores", pero ha insistido en que "nadie directamente me ha ofrecido dinero como tal". "Al final de temporada siempre hay rumores de algún equipo, pero nunca lo he visto", ha remarcado.

Sobre el partido del Betis contra el Valladolid, ha relatado que fue suplente y que estaba enfadado por ello, pero que salió al campo en el minuto 70 y metió el último gol. Según ha indicado, fue su primer gol en Primera División, ya que él jugaba como defensa. "En términos futbolísticos diría que el partido lo ganó Juanfran con su gol", ha manifestado.

Respecto al partido de Osasuna contra el Betis, el último de la temporada, ha manifestado que recuerda que estuvieron "a puntito de empatar ese partido" y ha subrayado que él, como futbolista profesional, no contempla que le insinúen recibir dinero por perder.

Al ser preguntado por si en su contrato se incluía una reducción de los honorarios si el Betis bajaba a Segunda División, ha señalado que en su caso no, y que desconoce si otros compañeros sí.

También Javi Chica, de la plantilla del Betis en la temporada 2013-2014, ha negado que empleados o directivos de Osasuna le ofrecieran dinero para el amaño de partidos y ha asegurado que tampoco lo hicieron compañeros de su equipo.

Ha señalado, además, que no oyó ningún comentario sobre amaños de partidos en el vestuario y ha asegurado que conoce que es "ilegal" amañar partidos.

Chica, que ha comparecido como testigo por videoconferencia, ha afirmado, sobre el partido del Betis contra el Valladolid, que por el resultado (4-3) es "obvio que fue un partido loco". "Hacer tres goles fuera de casa y acabar perdiendo es un resultado difícil", ha relatado.

Respecto al partido de Osasuna contra el Betis, ha negado que algún compañero de su equipo jugara con poca "intensidad" y ha recordado que "acabamos 2-1 y cerca estuvimos de empatar". "Tuvimos muchas ocasiones de goles en ese partido. Marqué un gol y el portero me hizo tres paradas", ha señalado.

Por otro lado, el exfutbolista ha contado que tenía en el contrato que el sueldo se le vería reducido en la temporada siguiente si el equipo descendía, por lo que estaba "interesado" en que el Betis no bajara de categoría, "no sólo por presupuesto, sino también por dignidad". "La afición no merece nunca un descenso", ha aseverado.