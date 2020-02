Enrique Maya cree que hay tiempo para paralizar la construcción de viviendas en la Ripa de Beloso

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, confía en que se pueda paralizar el proyecto de viviendas sociales en la Ripa, de Ripagaina. El Ayuntamiento entregará al Gobierno de Navarra, a Nasuvinsa, el listado actualizado de parcelas que pueden ofrecer a cambio de no construirlas ahí. Enrique Maya señala que "estamos dispuestos también, que también lo dije en la comisión pero me dijeron que no, si nosotros les ofrecemos suelo para hacer esas 100 viviendas, sin cobrarles el suelo, a cambio de que Pamplona se quedara con el suelo del parque" que nosotros

Insiste que hay alternativas y que no va a tirar la tolla. "Todos los grupos coinciden en que es una chapuza urbanística", añade.

Por otra parte, Maya reconoce los efectos negativos de la regulacion del estacionamiento en la Rochapea, que repercute en los barrios de alrededor y que puede llevar a ampliar la zona azul al resto de la ciudad; pero insiste en que el objetivo no es recaudatorio.

Respecto a las enmiendas por valor de un millón de euros pactadas por la oposición en los presupuestos apunta que "tiene mucho de querer escenificar que son un bloque y de blanqueamiento a Bildu".