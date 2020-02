Si Imanol cree, ¿por qué nosotros no?

Imanol Alguacil ha comparecido con cara sonriente en la sala de prensa de Zubieta en la previa del partidazo de cuartos de final de la Copa del Rey.

-¿Cuánto siente que ha crecido su equipo de cara a esta cita tan complicada? Nosotros por el equipo que somos, por edad, hemos crecido y mucho, porque todo tipo de experiencias que nos pasan son las que nos hacen crecer. Y todo lo que nos pas esta temporada, lo bueno y lo malo, es para crecer, y yo creo que lo estamos haciendo. Ellos llegan en su mejor momento, y solo han perdido un partido de los últimos 30. Pero ya sabíamos que iba a ser difícil, pero llevamos 31 años con sólo una vez en semifinales, es una gran oportunidad, así que por ganas, ilusión y fe no va a ser. Por intentarlo no será. Creemos en nuestras posibilidades.

-Supongo que lo primero para soñar en el Bernabéu será creer... Alguno puede pensar que vamos al matadero, pero nosotros vamos a ir con la intención de siempre, de ganar y sacar la eliminatoria. Estoy convencido de que ellos respiraron porque les tocó jugar en casa contra nosotros, porque aquí lo tenían mucho más complicado. Estoy convenido de poder ganar allí y así vamos a salir.

-¿Les favorece el hecho de que vayan con la piel de cordero? Es que yo tengo la misma responsabilidad que la de Zidane, ganar y pasar a semifinales. Es todo igual para ambos equipos, porque tenemos una oportunidad única de pasar a unas semifinales. Como jugador nunca he tenido esa posibilidad así que creo que es el momento, y así lo afrontamos.

-¿Están preparados para jugar una prórroga y unos penaltis? Si llega lo afrontaremos, pero esperemos que no. Que se decida en los 90 minutos el partido, porque afecta acumular minutos. Y esperemos que se decida antes, pero si hay que firmar llegar a la prórroga para pasar, también lo firmamos. No los hemos ensayado esta semana en concreto. Sino durante la temporada. Si llegamos a los penaltis, estaremos acertados. No tengo dudas.

-¿Cómo se detiene a este Real Madrid tan solido? Buena pregunta. Complicado. Se tiene que alinear todo, en juego estar bien, tener fe, garra, pasión, saber sufrir los momentos en los que te quitan el balón y te someten, y luego controlar los detalles y las áreas, porque ellos necesitanpoco para hacerte un gol.

-¿Ha notado nerviosos a los jugadores en una semana tan exigente y especial? Les veo bien, como siempre. Conscientes de lo que supone este partido para ellos y para el club. Eso me hace estar tranquilo. Los nervios lógicos, como los puedo tener yo ante semejante partido, pero los veo muy bien y es una gran noticia.