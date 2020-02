Cocinamos cazuela de fideos con la directora del Palacio de la Magdalena

Los muros del Palacio de la Magdalena no tienen secretos para ella, pero reconoce que, todavía hoy, sigue descubriendo rincones especiales “por la luz, por el momento del día en el que los miras…” Esta semana en la sección ‘Jugando a las cocinitas con…’ hemos contado como invitada con Lola Sainz, directora del Palacio de la Magdalena. Con ella hemos hablado de las singularidades de un espacio tan emblemático de la ciudad y que en este momento se encuentra en “parada técnica” por las obras de remodelación de las que está siendo objeto. “La última rehabilitación fue en 1995 y además de lavarle la cara, el Palacio necesitaba una serie de actuaciones importantes. Algunas, como el cambio de la fontanería, a la que obliga la ley y otras, que me hacen especial ilusión por lo que van a suponer, como dotarle de una sala grande con capacidad para unas 200 personas, al unir las antiguas aulas Riancho y Bringas, que en su día formaban parte de las antiguas cocinas” nos ha contado Sainz.

Y es que en el Palacio de la Magdalena se cocinaba, incluso en 1986 todavía existía el horno en el que se horneaba el pan, como recuerda Sainz, las cocinas se encontraban en el antiguo sótano. Las actuales cocinas, que también están siendo reformadas, son utilizadas por los servicios de catering que en cada momento son contratados. Durante el verano es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo la que lo contrata y durante el resto del año son los organizadores de los distintos congresos que acoge quienes se ocupan de ello.

De la mano de Lola Sainz hemos podido conocer cómo eran los menús de alguno de los almuerzos que el rey Alfonso XIII ofrecía en el Palacio durante sus veraneos reales. En una de esas minutas, de 1929, se pueden leer los elaborados platos: crema de ave, salmón grillé, solomillo con trufas, pulardas asadas con ensalada y los postres, melocotones a la melba, bizcocho praliné, galletas vainilla patria y frutas variadas.

A lo largo de la conversación, Lola Sainz se ha definido como “muy cocinitas, me encanta cocinar y me relaja, sobre todo para la familia y los amigos”. “He retomado la costumbre de mi madre, que ahora no se encuentra muy bien, de reunir a la familia alrededor de la mesa” nos ha detallado.

Ahora, como homenaje a su madre, una andaluza para la que el arroz no tiene secretos, ha comenzado a recopilar todas sus recetas, con las elaboraciones que ella hacía. En Hoy por Hoy Cantabria hemos tenido la suerte de que nos ha detallado una de ellas: la cazuela de fideos. Una receta sencilla, rápida y muy resultona. Para su elaboración es necesario hacer un sofrito con pimiento rojo y verde al que se le añade cachón, calamar o chipirón en trocitos. Una vez en su punto, le sumamos patata tronchada y caldo de pescado, para añadir los fideos, que deben ser gordos, pero no de fideuá. Para finalizar se le añade azafrán y se deja cocer unos 15 minutos, en los que se le puede poner alcachofa, habitas o alguna verdura de temporada. El toque final, el majado de ajo, clavo y pimienta con un chorrito de vino, que siempre le ponía la madre de Lola.