Els comuns demanen més coordinació amb el Govern per la Funció Pública

El comú de Canillo ha acollit aquest dimarts la primera reunió de cònsols del nou mandat que ha servit per tenir una primera presa de contacte entre tots els cònsols i també per agafar el relleu dels projectes que s'han de treballar en aquests primers compassos de mandat. En la reunió, els màxims mandataris comunals han rebut la visita de la ministra de Funció Pública i Reforma de l'Administració, Judith Pallarés, qui ha explicat els diferents canvis en la Llei de la Funció Pública. Durant les declaracions posteriors a la trobada, el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, ha comentat certs aspectes els quals els comuns han posat de manifest a la ministra perquè es tinguin en compte. Primer de tot, en temes de mobilitat de funcionaris, Camp ha indicat que actualment, primer s'ha de fer un concurs intern entre els treballadors de l'administració i després un d'extern per a la resta de ciutadans del país. "Hem demanat la possibilitat de fer els dos concursos al mateix moment, per un tema de rapidesa" i també perquè en certes ocasions, "en el primer concurs intern ja no es presenta ningú". En la mateixa línia, Camp ha comentat que en termes de mobilitat entre treballadors del Govern i dels comuns, que es traslladen d'un organisme a un altre, hi ha d'haver més coordinació perquè totes dues institucions tenen criteris diferents.

Els comuns es basen per un règim de triennis i el Govern per un de quinquennis, ha indicat el cònsol major de Canillo, qui, a més, ha comentat que els comuns no tenen un complement de jubilació com té el Govern. "Aquests elements de compensacions salarials o de jubilacions no haurien de ser dissuasius per si una persona vol canviar d'una administració a una altra". Ara bé, Camp ha reconegut que, tot i que l'ideal seria que les condicions fossin les mateixes, és complicat perquè "s'ha de veure si les arques dels comuns s'ho podrien permetre o no, o veure qui es podria fer càrrec d'aquest increment de costos". Tot i així, tampoc hi ha una línia clara entre tots els comuns, ja que cadascun té les seves prioritats i no tots estarien disposats a passar a un règim de quinquennis. En aquest punt, han declarat que de cara el març, que és quan han d'estar les ordinacions dels comuns, no es canviaran els reglaments interns. Així doncs, Camp ha assegurat que es troba tot en una fase molt embrionària i que, actualment, l'objectiu és que "els tècnics del ministeri de la Funció Pública parlin amb els responsables de Recursos Humans dels comuns" per explicar qualsevol modificació als treballadors.

D'altra banda, Camp ha indicat que han demanat un canvi en la Llei de la Funció Pública, ja que, tal com es troba avui en dia, quan una persona és contractada pel comú de forma temporal i es vol fer que aquell lloc de treball sigui fix, aquest treballador després no es pot presentar a l'edicte perquè ja es troba treballant pel comú de forma temporal.

Llei de finances comunals

Un dels altres aspectes tractats ha estat la llei de finances comunals, la qual ja van treballar els anteriors cònsols. En aquests moments, Camp ha assegurat que la llei es troba molt tancada ja per poder-la dur al Consell General, i ha indicat que com a millora ha proposat un canvi en la forma de gestionar el procediment de les altes i les baixes entre els ciutadans de les parròquies. En aquest sentit, han demanat que el ciutadà que es doni d'alta a un nou comú no s'hagi de donar de baixa de l'altre, i que sigui ja el nou comú qui informi automàticament de la informació. "Aquest procediment portaria una millora de l'actualització del cens", ha declarat Camp, ja que volen ajustar el màxim les dades dels comuns i les del departament d'Estadística del Govern, les quals es troben esbiaixades.

Eficiència energètica dels edificis

A banda de nomenar els diferents cònsols que formaran part dels organismes nacionals i internacionals, també han aprovat la comissió de tres cònsols per treballar conjuntament amb el ministeri de Medi Ambient sobre la reglamentació per millorar l'eficiència energètica dels edificis. Així doncs, els comuns consideren la llei un pas endavant però, alhora, aquest nou reglament suposaria una reducció de la superfície construïble i també un augment dels costos d'edificació. "Volem demanar al ministeri que tot això ho treballem conjuntament i també que el reglament es pugui aplicar de forma progressiva, ja que en aquest moment a Andorra hi falten pisos i s'ha d'afavorir la construcció", ha declarat Camp.

Col·laboració amb la secretaria d'Estat d'Afers Exteriors

La reunió també ha servit per reclamar un acord de col·laboració amb la secretaria d'Estat d'Afers Exteriors respecte a l'acord d'associació amb la UE. Tal com ha indicat Camp en la roda de premsa, l'acord no s'ha tancat, i més enllà de la llei de contractació pública, l'entesa també serviria per donar molta informació "que tenim els comuns i que segurament no té el Govern" a Europa. D'altra banda, també han demanat fer públiques informacions habitualment sobre l'estat de les negociacions.

En un altre punt, també s'ha demanat als comuns la seva opinió en diferents punts sobre la Llei qualificada de transparència i accés a la informació, com per exemple en la declaració de béns davant notari pels càrrecs públics, en temes d'incompatibilitats i també en els aspectes d'accés a la informació lligada als càrrecs polítics que hauran de declarar els seus béns davant notari. Tot i així, Camp ha indicat que primer de tot els comuns analitzaran la llei, primer a nivell intern i després ho consensuaran entre tots per tal de transmetre la seva opinió al Consell General.

D'altra banda, també s'ha acordat que les reunions de cònsols passaran a ser cada dos mensos perquè consideren que ja són suficients i prefereixen poder analitzar bé la feina i els projectes abans de cada reunió. Finalment, en aquesta primera trobada de l'any, s'han definit els jocs esportius de la gent gran de cara al 2022, els quals se celebraran a Encamp i Canillo i s'ha aprovat, a proposta d'Autea, col·locar un sistema de senyalització de pictogrames als passos de vianants propers a les escoles pel dia 2 d'abril.