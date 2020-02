Vecinos de los portalillos en la plaza de Andalucía de Úbeda se han despertado hoy con un gran susto. Un incendio que se ha declarado en el cableado eléctrico ha provocado explosiones eléctricas de gran intensidad, que no sólo han dejado a la zona sin suministro, sino que han motivado llamadas de emergencia al servicio 112 por el fuerte impacto del cortocircuito y por la incertidumbre de lo que podría estar ocurriendo.

Por suerte no hay heridos y no se conocen daños materiales de gravedad en las viviendas y negocios colindantes, pero lo que sí es una realidad es el susto mayúsculo que estas explosiones han ocasionado y que incluso han destrozado parte del techo de uno de los portalillos, que hace esquina con la calle Gradas.

La rápida intervención de la Policía Local y de los Bomberos de Úbeda ha controlado rápidamente las llamas. Ahora desde la empresa suministradora se trabaja para intentar restablecer, lo antes posible, el servicio eléctrico en esta zona del centro ubetense.