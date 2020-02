El Úbeda Viva medita retirarse de la liga por los "numerosos fallos arbitrales"

La Junta Directiva del CD Úbeda Viva está meditando retirar al equipo sénior de la competición liguera si continúan viéndose afectados por errores arbitrales y, sobre todo, viviendo actitudes de menosprecio por parte de los árbitros, según ha informado la propia entidad a través de un comunicado oficial.

La paciencia se ha agotado en el Úbeda tras el partido disputado este domingo en Quesada. En el club muestran "su decepción e indignación por el arbitraje sufrido" ante el conjunto quesadeño por los "numerosos fallos" que cometió el colegiado del encuentro, denuncian desde el equipo verde.

El presidente y futbolista del club, Alfonso Moreno, en declaraciones a Hoy por Hoy Úbeda ha pedido que se respete a su equipo porque, ha dicho, "parece que como vamos últimos somos una banda o somos un equipo que no respetamos al rival y no entrenamos, y no es así, nos lo tomamos muy en serio, entrenamos 3 días a la semana, pero no nos están llegando los resultados".

Ante esta situación han remitido un escrito a la Delegación Jiennense de la Federación Andaluza de Fútbol para mostrar su decepción e indignación por el arbitraje sufrido este domingo en Quesada, en el partido correspondiente a la 21ª jornada de liga en la Primera Andaluza.

Desde el Úbeda Viva, señalan en el comunicado, no cuestiona tanto los fallos del árbitro, sino "la actitud que mantuvo éste durante todo el encuentro y las reiteradas equivocaciones en las amonestaciones señaladas, que en la mayoría de los casos carecían de lógica. Cuestión esta última que perjudica enormemente al equipo, puesto que hay varios futbolistas que acarrean sanción para la próxima jornada y no incurrieron en ningún percance durante el partido", reza el texto emitido por el club.

En el comunicado ponen varios ejemplos de estos errores. "Respecto a las amonestaciones, Santi y Álvaro recibieron sendas amarillas sin justificación en el acta; según el acta, las expulsiones de David Molina y David Vélez fueron en el minuto 89, pero en el vídeo presentado a la FJF se veían claramente en el segundo tanto del Quesada, que se sucedió minutos después, ya que los que realmente recibieron las expulsiones durante el encuentro fueron otros jugadores".

Otro ejemplo es la expulsión al técnico Vicente Jesús Jiménez, "éste se dirigió a uno de sus jugadores diciendo “vaya tela, vaya tela”, algo que el árbitro consideró que fue dirigido a él. Desde el club y el Quesada le explicamos al árbitro que el comentario no iba dirigido a él y su contestación fue “eso es lo que hay”. Lo que ha posteriormente provocó que tanto el Quesada como nuestro club no firmáramos el acta por estar disconformes con lo redactado".

A estos errores, dicen, se le suman los últimos arbitrajes que ha sufrido el equipo sénior, "que fueron en claro detrimento de los intereses del Club Úbeda Viva", aseguran. "Como ejemplo, los tres penaltis pitados en contra en Arquillos; la repetición de un penalti errado por el Torredonjimeno B en Úbeda, que fue repetido con éxito para los tosirianos; diez fueras de juego frente al Inter de Jaén; u otros episodios que han perjudicado enormemente al equipo".