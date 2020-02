Elisa Valía: 'La depuradora de Pinedo no debería ampliarse'

Las nuevas depuradoras y los tanques de tormentas no han de estar necesariamente en València. Lo ha dicho la presidenta de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, la concejala socialista Elisa Valía, en Hoy por Hoy Locos por Valencia.

Valía aspira a definir una política del agua que hoy no existe en la capital ante la situación de emergencia climática que promete escasez y peor calidad del agua. En ese sentido plantea que si bien la depuradora de Pinedo debe y puede aumentar su capacidad, no tiene por qué aumentar su tamaño, como sí ha llegado a plantear el alcalde Ribó aprovechando las inmediaciones del terreno de la ZAL. Nuevas depuradoras y tanques de tormentas podrían ir, por corresponsabilidad, a otros municipios y pide a la Generalitat que no lo centre todo en la capital.

Añade Valía que a la hora de planificar esas obras es importante saber cómo influirán en el sabor del agua del grifo, que reconoce que no es agradable, pero subraya: los objetivos de desarrollo sostenible llaman al consumo de agua del grifo y hay formas de evitar el sabor a cloro. También aspira a aumentar las aportaciones de agua a la Albufera desde esa depuradora.

Parque acuático

Por otra parte explica que los ciudadanos no entenderían que se esté llamando al ahorro y al uso responsable del agua y el ayuntamiento amparara la construcción de un parque acuático junto al BioParc. Un proyecto que apoyó el ayuntamiento, pero que dada la situación de emergencia climática ahora es inviable.

EMT

La concejala Elisa Valía es también la presidenta de la comisión de investigación de la EMT que acabó sus trabajos hace un mes. Ahora mismo se trabaja en las conclusiones que no duda tendrán consenso, aunque sea difícil. Y tampoco duda de que la ciudadanía no entendería que el asunto se cerrara sin que nadie asuma responsabilidades.