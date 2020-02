Pantera Magazine, la revista medioambiental que nace para ser parte activa en la revolución

Pantera no es solo una revista, y Savanna Books no es solo una editorial. Se trata de un proyecto emprendedor con un enfoque para el impacto social y medioambiental positivo. Una revista que no pasa desapercibida y que está pensada y maquetada para la lectura familiar, infantil y adulta tal y como nos cuenta su creadora Cristina Camarena en la entrevista en 'Hoy por Hoy Locos por Valencia'.

Pantera es una revista para generar preguntas; para que sus jóvenes lectores y lectoras creen su propio criterio, sean reflexivos y no acepten lo que viene de fuera sin cuestionarlo. Una revista que vive con las suscripciones y que con cada suscripción planta un árbol junto a organizaciones profesionales del sector.

Un proyecto que trabaja la sensibilización con el cuidado del medio ambiente y donde la naturaleza y los animales son los principales protagonistas, pero no los únicos.

Y además tiene un diseño pensado para entrar en contacto con los distintos tipos de texto que incluyen las revistas y con un diseño gráfico moderno y fresco, que sea un primer contacto para los niños y niñas con el mundo de las tipografías, composiciones gráficas y modos de maquetar. Y contiene ilustraciones y fotografías de calidad que harán que los lectores tengan contacto con el arte y la creatividad.

Leer Pantera será como darse un paseo por un museo de arte pues cuenta con una maquetación y puesta en escena exquisita.

Y, sobre todo, Pantera es una revista para cultivar y celebrar el amor por el planeta Tierra. Y es que si cuidamos del planeta, nos estamos cuidando nosotros.