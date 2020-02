Celades genera las primeras dudas

El último mes de competición (Liga, Copa del Rey y Supercopa de España) que ha completado el Valencia únicamente conduce a la preocupación. Exceptuando la victoria en Mestalla ante el deprimido Barça de Setién, las señales que envía el murciélago son, como poco, inquietantes. Fundamentalmente, en todo lo relacionado con la figura del entrenador.

Albert Celades comenzó 2020 con un planteamiento excesivamente conservador para enfrentarse al Real Madrid en Jeddah. Nadie entendió la apuesta por ese trivote que nunca funciona en esta plantilla, condicionado además por la presencia de Coquelin y Kondogbia juntos en zona de creación. El técnico andorrano generó la impresión de respetar demasiado al rival. Su temor en el guión de partido acabó por contagiarse a los jugadores, que solo reaccionaron por orgullo cuando ya perdían por 3-0.

El equipo venía de un empate milagroso en Pucela después de noventa minutos infumables e, inmediatamente después del descalabro en Arabia Saudí, firmó una de las peores actuaciones en muchos años. El sonrojante 4-1 en Palma de Mallorca encendió todas las alarmas en el entorno. Con su tibieza habitual, Celades aseguró en sala de prensa que los futbolistas no habían tenido el nivel de activación necesario. Un aspecto del que, en esencia, es responsable el cuerpo técnico.

Por lo que respecta a la Copa del Rey, el defensor del título superó con enormes dificultades las dos primeras eliminatorias ante equipos de Segunda B. Contra la Cultural Leonesa llegando incluso a la tanda de penaltis. Partidos con enormes dificultades para generar algo decente a nivel ofensivo en los que, además, el entrenador ha sobrecargado de minutos a jugadores que evidencian cansancio como Parejo, Ferran Torres o Carlos Soler.

En Granada el asunto fue a peor. Otra vez una alineación sin minutos de inicio para Kang In, Florenzi o Kondogbia. Y dos síntomas más negativos si cabe. Tremenda vulnerabilidad detrás -no recuerdo a ningún equipo que le haya generado tanto al Valencia como el Granada en los primeros 45 minutos- y falta de reflejos de Celades en el segundo tiempo, Solo se atrevió a un cambio hombre por hombre (Guedes por Ferran) hasta que, en el minuto 86, dio entrada a Florenzi por Rodrigo mientras todo el mundo veía el tremendo cansancio de la sociedad Parejo-Coquelin.

Las justificaciones post partido, insinuando que no quitó al mediocentro francés porque no puede jugar en Getafe en Liga, rozan el surrealismo. Kondogbia venía de una actuación notable ante el Barça y ayer podía haber fortalecido la parcela ancha en los últimos 20-25 minutos. Desde que selló la clasificación para octavos de final de la Champions en Amsterdam, al equipo se le ha parado el reloj y Albert Celades no da con la tecla para ponerlo en marcha.

Esto es el Valencia y aquí no basta con ganarse al vestuario. Hay que ganar partidos.