El TEM sigue con una línea continuista con su programación para este año

El Teatre El Musical ha presentado esta mañana la programación de su nueva temporada, que arrancó el pasado 1 de febrero con la representación de Próximo, de Claudio Tolcachir, y se extenderá hasta el mes de junio a través de una propuesta en la que el teatro de texto, aquel que se basa en la palabra para crear espacio, tiempo e historia, será el gran protagonista.

El objetivo es consolidar a la sala del Cabayal-Canyamelar como un espacio puntero del campo de la dramaturgia, sin renunciar a otras disciplinas habituales de sus programaciones como la danza, la música o la performance.

En palabras de la concejala de Acció Cultural, Maite Ibáñez, "esta programación es una evidencia de las líneas que marcamos para el TEM. Nuevas dramaturgias y fuerza en el teatro de texto, compromiso, y actuaciones de danza, circo y conciertos memorables. La alquimia es hacerlo convivir y, con un equipo como el del TEM, vamos a tener unos meses intensos de artes escénicas que estoy segura van a atraer a toda la ciudad".

PROGRAMACIÓN

Dentro de los grandes nombres del panorama escénico que visitarán el TEM durante los próximos meses se encuentra el argentino Pablo Messiez, que propone en Las Canciones (14 y 15 de febrero) una reflexión sobre el poder de la música a partir de los personajes de Tres Hermanas de Chéjov. Junto a él, destacan autores como Lucía Carballal, responsable de Las Bárbaras (5 de abril), comedia ácida con tres actrices -Amparo Fernández, Mona Martínez y Ana Wagener- en estado de gracia, o Miguel del Arco, que en su versión de Ricardo III (5 de junio) opta por potenciar un elemento clave del texto original de William Shakespeare: el humor.

Otra de las presencias relevantes de la temporada será la del dramaturgo catalán Roger Bernat, que con Flam (7 de marzo) busca reinventarse a sí mismo con un espectáculo basado en las emociones encontradas y la evolución de la risa y el llanto. Por su parte, Bob Pop y el director Andrés Lima unirán sus fuerzas en Los días ajenos (27 de marzo), un monólogo de experiencias vitales, improvisado y sin guion, donde el transgresor crítico televisivo repasará su existencia a partir de diarios escritos por otras personas.

Más allá de nombres concretos, algunos de los textos que pasaran por el TEM llevan la firma de compañías tan importantes del circuito nacional como La Estampida, T de Teatre o La Calórica. Los primeros presentarán Lo nunca visto (7 de febrero), la historia de una decadente profesora de danza que se alía con dos ex alumnas problemáticas para crear el mejor espectáculo jamás visto, mientras que la formación barcelonesa pondrá en escena otro relato sobre artistas fracasadas y segundas oportunidades, Cançó per a tornar a casa (1 de marzo). Una temática, la de caída y posterior redención, que también sirve de base a Fairfly (22 de marzo), el montaje de La Calórica en el que cuatro amigos a punto de ser despedidos deciden que ha llegado el momento de hacer realidad aquella brillante idea que nunca se atrevieron a desarrollar.

La apuesta por los creadores valencianos

Dentro de esta potenciación del teatro de texto, El Musical también prestará especial atención a los profesionales y compañías valencianas. El próximo mes de mayo, el teatro acogerá la fiesta de inauguración del certamen escénico de referencia Cabanyal Íntim, así como también su espacio de experimentación, el Territori Performance. Destaca especialmente el estreno absoluto de Barahúnda (8 y 9 de mayo), una distopía dirigida por Gemma Miralles a partir de un texto de Isabel Caballero y surgida de la colaboración entre el Ayuntamiento y el Institut Valencià de Cultura.

No será esta la única presencia autóctona de la nueva temporada, que también presentará SLIT (21 y 22 de febrero) la última performance de la creadora Anna Albaladejo dentro de su investigación denominada Proyecto Obs-cenus, enmarcada dentro del programa de Graners de Creació, y Freak (28 y 29 de febrero), la adaptación de la obra de la dramaturga británica Anna Jordan sobre los conflictos de la mujer en la sociedad actual, a cargo de la directora valenciana Paula Amor. Incluso habrá espacio para una particular fusión entre música clásica y flamenca de la mano de los valencianos En Clave de Clot (16 de febrero).

Música y danza, siempre presentes

Precisamente la música tendrá también su cuota de protagonismo en la nueva temporada del TEM. El flamenco volverá a inundar el escenario del Cabanyal-Canyamelar con la actuación de dos de las personalidades más relevantes del momento: el cantaor Israel Fernández y el guitarrista Diego el Morao (29 de marzo). Tras ellos, llegará el turno de la fusión entre jazz y pop-folk de la mexicana Silvana Estrada (23 de abril) y del pop con pinceladas de electrónica de trío barcelonés Els Amics de les Arts (21 de mayo).

Por su parte, la danza estará presente en El Musical de la mano de dos prestigiosas creadoras y dos de los encuentros artísticos más destacados del circuito valenciano. El primero de ellos será Dansa València, que llevará a la sala el último espectáculo de la bailaora y coreógrafa cordobesa Olga Pericet, Un cuerpo infinito (3 de abril). Al mes siguiente, será el Festival 10 Sentidos el que programará Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich (23 y 24 de mayo), el primer montaje concebido por la coreógrafa belga Ana Teresa de Keersmaeker en 1982, y que podrá verse de nuevo en el TEM treinta y ocho años después de su estreno en Bruselas. Junto a estos festivales, el teatro se convertirá los días 16 y 18 de abril en una de las sedes del Festival Internacional de Circo de València, Contorsions, y también de la tercera edición del Festival de Titelles que organiza el TEM junto a Teatro la Estrella (6 y 7 junio).