Mariano Bolant cuestiona los plazos de las obras del Palau de la Música de València

El presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de València, Mariano Bolant, no cree que la reforma del Palau de la Música se alargue durante tres años, como plantean desde el Ayuntamiento.

Bolant ha pasado por los micrófonos de la SER y ha explicado los motivos por los que han recurrido el concurso público para esta reforma que, según él, es excluyente y deja fuera a muchos arquitectos, que no tienen despachos grandes. Cree que, al no tratarse de una reforma estructural, las obras no deberían demorarse mucho en el tiempo.

En Hoy por Hoy Locos por Valencia, Mariano Bolant, presidente territorial del Colegio de Arquitectos de València, ha lamentado que, en ayuntamientos como el de la ciudad de València, la obtención de licencias de actividad tenga paralizados, por ejemplo, más de 120 hoteles, con la repercusión que ello tiene para diversos sectores generadores de riqueza.

Sobre las consecuencias del temporal de enero, que provocó el desplome de varios edificios en Alcoy, el presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de València, asegura que es necesario que los propietarios se conciencien de la obligación de inspeccionar los edificios cada cinco años para evitar siniestros como estos.

Y respecto al debate que por fin se ha abierto sobre cómo actuar en el litoral tras el paso de borrascas como Gloria, Bolant invita a reflexionar y dialogar porque cada punto de la costa requerirá una solución diferente, meditada y adecuada a sus necesidades.