Elena Cebrián: "El trabajo con la 'agenda antidespoblament' en la Generalitat me va a ayudar en este puesto"

Elena Cebrián se incorpora al ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico como la secretaria general para el Reto Demográfico a propuesta de la ministra Teresa Ribera. Este departamento, de nueva creación, refuerza las políticas del Gobierno en materia de lucha contra la despoblación.

Cebrián, en declaraciones a la SER tras su nombramiento, ha dicho que asume este reto "con toda la responsabilidad" para poder aportar desde su experiencia "todo lo que pueda para este reto tan importante".

La que fuera consellera de Agricultura del primer gobierno del Botànic ha recalcado que haber trabajado en agricultura y medio ambiente le ha hecho ver la formación del territorio de forma muy transversal. "Me he movido mucho, he hablado con mucha gente", asegura. Además, cree que el haber estado al frente de la agenda antidespoblament en la Generalitat le da mucha confianza para llevar a cabo este nuevo reto. "Hay un punto de unir las políticas del resto de ministerios y entidades autonómicas. El papel de sumar sinergias es muy importante."

Cebrián recuerda que ya conocía a la ministra de su época de Consellera y que recibió su llamada el día antes de casarse. "Fueron muchas emociones juntas", concluye.