Prorrogada la exposición de Keith Haring hasta el 19 de abril

“Arte para todos”, la exposición del artista americano Keith Haring, prorrogará su estancia en la Sala de Exposiciones de la Pasión hasta el próximo 19 de abril. Una muestra que ha recibido desde su inauguración, hace poco más de dos meses, más de 7.000 visitantes.

Además, el recorrido, que hasta ahora reunía 85 piezas (carteles, serigrafías, vinilos, cerámica, esculturas inflables y de papel), se ampliará con cinco nuevas obras procedentes de la colección Raw/Arty.

La muestra pretende conmemorar el 30 aniversario del fallecimiento de Keith Haring, una de las figuras más celebradas del arte callejero, que murió el 16 de febrero de 1990.

El street art se coronó en los 80, de su mano y de la de su colega Jean Michel Basquiat, como la tendencia más cool del arte contemporáneo; y sus secuelas desde entonces han sido innumerables: Banksy, JR, Bordalo II, Obey...

La colaboración con artistas como Warhol, Lichtenstein, Yoko Ono, Basquiat, Madonna o Grace Jones, provocaron que su obra tuviera un éxito extraordinario entre galerías y coleccionistas; y el hecho de abrir espacios como el Pop Shop de New York o Tokio, tiendas donde se ofrecía todo tipo de artículos (posters, camisetas, puzles, esculturas inflables, cuadernos para colorear…), hizo que su arte tuviera una difusión extraordinaria.

En sus poco más de ocho años de producción artística realizó más de cien exposiciones, treinta murales públicos, veinte portadas de discos, cien carteles y decenas de suites como Apocalipsis, Against at odds, The story of red and blue... Entre 1980 y 1985, creó 5.000 dibujos en los paneles publicitarios del metro de Nueva York, a veces a una media de cuarenta diarios.