Detergentes a granel para un mundo sin plásticos

Una cesta llena de envases de plástico vacíos que antes contenían detergentes y productos de limpieza y una pizarra en la que aparece el número 8037, la cantidad de envases que han sido "recuperados" dan la bienvenida en la calle Zamora a la tienda 4 ECO. Allí, nos recibe Javier Zamuz, que harto de encontrarse plásticos en las playas, se lanzó con un proyecto para reducir el consumo de plásticos y darle a esos envases una nueva vida.

"Me siento orgulloso de ese número", afirma en el interior de su tienda, que desprende el aroma de ropa recién lavada. "Los detergentes que vendo a granel no tienen olor, se le puede añadir después con los aromatizantes al gusto del consumidor", puntualiza. Su clientela no sólo es la del barrio, o la que acude a su otro local en la calle Oporto, sino que vienen de toda la comarca y la provincia con envases antiguos que rellenan de nuevos productos de limpieza. "Son clientes, aunque ya amigos, porque tenemos las mismas inquietudes. Algunos me han dicho que llevaban tiempo buscando un sitio así".

Javier asegura que prefiere que los clientes traigan sus propios envases, pero que él tiene siempre disponibles otros vacíos para los que o no tengan o se hayan olvidado. Un producto que no excede el precio de un detergente normal, de marca, pero que son más concentrados por lo que "sí hacemos la cuenta de la vieja, nos sale mejor", asegura.

Detrás del mostrador, unos estantes que él llama "el museo de los horrores" dejan ver un trozo de poliespán y una botella de plástico azul que encontró en sus limpiezas por las playas. Una pieza que hoy no es de museo, pero que espera que con el tiempo no nos encontremos más en la playa y sí como elementos extintos en nuestro planeta que sólo serán objeto de exposición en una sala de exposiciones.