El instituto de Navia condición sine qua non para el plan parcial

El ayuntamiento de Vigo enviará este miércoles un borrador de convenio a la Xunta de Galicia en el que condicionan la aprobación del plan parcial de Navia a la construcción de un instituto en el barrio. El Concello establece en ese borrador que se aprobará la segunda modificación del plan parcial y que en el momento en que la Xunta adscriba las parcelas dotacionales recibirá del consistorio vigués 12.500 metros cuadrados, de forma gratuita. En ese momento, la Xunta deberá asumir que va a redactar los proyectos técnicos y de ejecución de un instituto en Navia en el plazo de un mes y que estará en funcionamiento en dos años y será la primera edificación que se hará en el plan parcial.

Son las condiciones del convenio que quiere firmar el Concello con la Xunta de la que, asegura Caballero "no me fío". Si no se asume el protocolo del convenio, en pasos siguientes, el ayuntamiento paralizará la aprobación.