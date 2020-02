Enzo Zidane: "Es bonito volver a mis raíces"

Listo para debutar. El Almería presentó, con el director general Mohamed El Assy a la cabeza, al último fichaje del mercado invernal.Enzo Alan Zidane Fernández, centrocampista de 24 años, llega al equipo con el objetivo de ascender. Formado en las categorías inferiores de Juventus y Real Madrid, e internacional Sub 19 con Francia, ha pasado por Alavés, Lausanne, Rayo Majadahonda y Desportivo Aves antes de recalar en el Mediterráneo. Enzo entiende que el Almería ha dado un salto de calidad este año con la finalidad de ascender, y él está dispuesto a jugar desde este mismo viernes contra el Racing de Santander: “Contento de estar en Almería. El club tiene unas ambiciones grandes y para el jugador es ilusionante firmar en un proyecto así. Mi primera misión es ayudar al equipo para lograr el objetivo”.

Como en casa

Los abuelos maternos de Enzo Zidane son de El Chive, una pedanía de Lubrín, donde ha pasado muchos veranos con la familia. Siente un cariño especial por esta tierra y la responsabilidad es mayor. A título personal, la decisión de venir a Almería también va más allá del ámbito deportivo: “Mis abuelos están muy contentos. Venía todos los veranos a El Chive de pequeño y conozco bien la tierra. Por eso me ilusiona más venir aquí, por mis raíces”. Sus padres, Zinedine Zidane y Verónica Fernández, suelen venir a El Chive en sus vacaciones para desconectar.

De equipo

El apellido Zidane siempre pesa y este viernes se reencontrará con su hermano Luca, guardameta del Racing. A Enzo no le viene grande el reto de pelear por el ascenso con el Almería. Aunque lleva pocos entrenamientos, se siente bien físicamente para poder debutar ante su nueva afición y demostrar su calidad: “Eso no es un tema que pueda manejar. Soy un jugador de equipo, que le gusta asistir a sus compañeros, me considero un futbolista técnico y espero aportar mucho al Almería”. Elogios para el entrenador José María Gutiérrez, ‘Guti’. El centrocampista explica que el sistema rojiblanco encaja perfectamente en sus cualidades: “La idea de juego del míster me viene perfecta, porque es ofensivo, quiere tener la pelota... Me he criado así y es el fútbol que más me puede hacer brillar”.

Vestuario

Como últimos fichaje de invierno del Almería, Enzo Zidane tiene que darse prisa en el proceso de adaptación a su nuevo equipo. Le ha gustado el ambiente entre jugadores y la calidad individual: “El grupo se ve unido para conseguir el objetivo. Conocía a varios jugadores del vestuario y la adaptación ha sido rápida”. Un futbolista con hambre de triunfar y que regresa a España con el único objetivo de jugar en Primera.