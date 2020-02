Félix Baragaño: "La avenida del Molinón debería mantener el tráfico abierto en dirección al estadio"

Félix Baragaño en la SER. El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón ha sido protagonista en esta casa con varios asuntos ligados a la actualidad.



Paro. "No pienso que haya una gran crisis. Hay problemas en las empresas regionales y se dan unas circunstancias que hacen que no me extrañen los datos que se han conocido".

Transición Ecológica. "Desde hace muchos años las grandes empresas y las pymes asturiana han hecho inversiones en mejoras medioambientales. No se está descubriendo nada. Si es cierto que una transición acelerada es contraproducente para Asturias. Necesita que sea algo progresivo como otras economías europeas como Alemania o Polonia. Pedimos una transición ordenada y que todos los puestos de trabajo que se pierdan, se puedan recuperar con otras actividades"

Industria/Medio ambiente. "Son 100% compatibles y quien piense lo contrario no conoce los esfuerzos que hacen las empresas. No puedo negar que puntualmente la polución sube, pero la situación ha mejorado muy sustancialmente en los últimos años".

Regasificadora. "Es un equipamiento que está hecho. El que ahora mismo esté parado no es utilizar adecuadamente los medios que tenemos. Si la tendencia es a reducir el carbón y las energías verdes aumentan con más fuerza, el gas es un elemento importante".

Zalia. "Veo una apuesta muy clara por equipamiento y los accesos son el paso necesario para que se pueda desarrollar junto a la subestación eléctrica. Ha habido proyectos que se han perdido por no tener estas infraestructuras hecha".

Fondos Verdes. "En la zona de Naval Gijón se podría crear un Centro Tecnológico relacionado con industrias del mar. Me parecería que esos fondo serían ideales para desarrollar ese área estratégica. Me encantaría que ese proyecto pudiera desarrollarse a corto plazo".

Conexiones aéreas. "Como empresarios siempre necesitamos una gran conectividad para lograr traer clientes. Los grandes hubs europeos estar comnectaod con ellos sería la situación correcta. Es uno de los retos que hay que afrontar".

Ordenanza movilidad. "Si creemos que podemos aportar mejoras, lo haremos. Respecto al cierre de la avenida del Molinón nos deja muchas dudas, sobre todo, en la dirección hacia el estadio porque es una vía de salida muy importante. Debería mantenerse abierta en sentido de la playa al Molinón, como mínimo. Cuestiono que podamos cerrar esa salida de la ciudad cuando además tenemos un parque Isabel La Católica con amplitud suficiente. El hecho de que haya tráfico da un poco más de seguridad.

Coche vs peatón. "No nos parece mal que las ciudades sean cada vez más paseables pero hay que ser realistas: se está demonizando al automóvil cuando creo que se esta cometiendo un gravísimo error. La mayor parte de los coches nuevos son vehículos con una contaminación mínima. Todavía no tenemos la tecnología suficientemente desarrollada para tener un coche eléctrico barato cómodo...".