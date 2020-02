Blas Cantó: "Le debo mucho a Lanzarote y a su gente maravillosa"

El videoclip de la canción con la que Blas Cantó representará a España en Eurovisión, fue grabado entre Lanzarote y Tenerife. En el equipo han trabajado decenas de profesionales de las islas. El videoclip de "Universo", la canción que representará a España en Eurovisión, es obra de Ana Locking. En él Blas Cantó pasea por el entorno del Volcán del Cuervo y baila en las faldas del Timanfaja. "Tenemos mucho que agradecer a Lanzarote, ha sido una experiencia maravillosa", explica Cantó a SER Lanzarote. "Tengo familia en Lanzarote, le tengo mucho cariño a la isla, tiene una enegía increíble y la gente de allí es maravillosa", añade.

El video acumula ya más de un millón de visitas en Youtube. "Estuvimos dos días en Lanzarote y luego en Tenerife. El Cabildo se portó increíble con nosotros, nos dejó grabar en un montón de sitios, tenemos mucho que agradecer a Lanzarote. El vídeo está girando por el mundo entero, el Universo está viendo a Lanzarote", explica el artista que representará a España en Eurovisión 2020. En su única entrevista en la isla, concedida a Hoy por Hoy Lanzarote, Cantó desvela que durante el rodaje intentaron ser muy cuidadosos con el entorno de la grabación, protegido por sus valores naturales. "Intentamos no pisar demasiado el terreno para no dejar huellas, para no estropear el entorno", explica el artista.