Benito: "Hay que ganar para no venirnos abajo"

Uno de los futbolistas en la UD Las Palmas, que está ofreciendo un mejor rendimiento es Benito. Para muestra el gol que iluminó el empate ante el Racing de Santander, un golazo, y su no presencia en el partido ante el Deportivo de la Coruña por sanción, aspecto que determinó el juego del equipo en Riazor. Volverá este sábado, para recibir al líder. Lo que ocurre es que el jugador parece destinado a jugar en el carril izquierdo por la sanción de Alberto de la Bella. En relación a la posibilidad de jugar en el lateral derecho Benito comentó que, “de momento no me ha comentado nada, pero yo puedo jugar en esa demarcación, ya que lo he hecho en esa posición en otras ocasiones”, apuntó.

El equipo está atascado. Hace seis jornadas que no gana. La UD ni marca goles ni crea oportunidades, es necesario un cambio de dinámica. Aunque el Cádiz por su forma de jugar, reconocido por Pepe Mel, es un conjunto al que no se le da bien la UD. Benito dejó que claro que, “tenemos que dar un golpe sobre la mesa, y con el apoyo de la afición esperamos que podamos ganar el partido. Ellos saben a lo que juegan con fútbol muy directo. Tendremos que aprovechar sus errores para crear las ocasiones de gol”, señaló.

El cambio de dinámica se debe alcanzar cuanto antes, sobre todo porque esto podría dejar alguna herida irreversible en la confianza de la UD, sobre esta circunstancia el futbolista argumentó que, “para nosotros sería la señal de que podemos ganar a cualquiera. Son ya siete semanas sin ganar, hacerlo evitaría que nos vengamos abajo”, destacó.

Por otra parte, Mantovani, Fabio, Alex Suárez y Javi Castellano podrán estar a las órdenes de de Pepe Mel para el partido de este sábado. Mientras que Aridai, atacante procedente del Mallorca estuvo en la jornada de este miércoles entrenando al margen del grupo