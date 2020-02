Keko: "Con el jeque del Málaga nunca se sabe"

El centrocampista Keko Gontán, último fichaje del Deportivo en el mercado invernal procedente del Málaga, dijo este miércoles en su presentación, que "este año en Málaga han pasado varias circunstancias y quizá también gracias a ello puedo estar aquí".

"Había un tema importante con el club y luego supongo que también influiría todo. La situación no era la mejor para todos. Para mí a nivel personal y mentalmente era difícil de llevar", indicó.

Además, confesó que vio la operación en peligro porque "con el jeque" del Málaga "nunca se sabe".

"No porque sea mejor o peor, sino porque a veces toma las decisiones según le parece, sin consultarle a nadie. Y aunque a lo mejor todos en el club estuviesen de acuerdo, si él no hubiese querido… Yo tenía ese temor de que no quisiese aceptar la operación; él me apreciaba bastante", aseguró.

Sobre el Málaga insistió en que "los seis últimos meses fueron un poco raros" y el club desde el principio "no quería" que se quedase y él tampoco quería quedarse pero no consiguió "salir".

"Estuve sin convocar varias semanas, venía de jugar 30 partidos en Primera (con el Valladolid) y fue duro de asimilar. Empecé a jugar, pero me lesioné y, al volver, ya no jugué. Fue toda la situación. Estabas en un sitio que no querían que estuvieses y eso hace que no estés a gusto", razonó.

Keko Gontán elogió la "gran plantilla" que tiene el Málaga, con "mucho potencial", si bien precisó que "lo mismo" que le estaba pasando a él "le está pasando a muchos compañeros".

"La situación institucional es inestable y el jugador necesita seguridad para poder rendir, estar pendiente del campo. A veces allí se está más pendiente de fuera que del campo", arguyó.

También indicó que en el conjunto andaluz percibía "ese temor" a un descenso administrativo aunque "nadie sabe lo que está pasando" realmente en el club, la que deseó "lo mejor" por los compañeros que ha dejado allí.