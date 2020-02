Antoñín: "Esto lo llevaba buscando desde hace muchísimo tiempo"

El Málaga ocupó una de las plazas profesionales que permite La Liga con Antonio Cortés, Antoñín, el jugador que salió del Atlético Malagueño empezada la temporada y se convirtió en indispensable por sus actuaciones sobre el campo. El Club organizó una comparecencia de prensa para conocer las impresiones del jugador. "Mi gente me dice que es lo mejor que me ha podido pasar. Esto es lo que llevo buscando desde hace muchísimo tiempo, desde que era pequeño. Triunfar aquí y estar en el equipo de mi ciudad. La gente que me rodea está súper contenta". Antoñín renovó hasta el año 2023 y ya luce su nuevo dorsal, el 19.